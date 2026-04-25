Астанада абаттандыру қалай жүріп жатыр - әкім Тоқаевқа есеп берді
Астана әкімі Жеңіс Қасымбек 2026 жылғы 25 сәуірде мемлекет басшысына шаһарды абаттандыру, қоғамдық кеңістіктерді көгалдандыру, сондай-ақ қолайлы және қауіпсіз қала қалыптастыру бағытында қолға алынған шаралар жөнінде мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, биыл елордада 173 орынды (қоғамдық кеңістіктер мен аулалар) жаңғырту, 1,1 миллион түп жасыл желек, атап айтқанда, көшеттер, бұталар, гүлдер мен ағаштар егу жоспарланып отыр.
Негізгі жобалардың бірі – тұрғындар көп келетін "Самал" саябағы. Аталған аумақ отбасылық демалысқа, спортпен шұғылдануға және мәдени іс-шараларға ыңғайлы кеңістік ретінде жобалануда.
Бұған дейін Тоқаев "Таза Қазақстан" акциясы аясында елордадағы саябақта ағаш отырғызғанын жазғанбыз.
