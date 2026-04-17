Оқиғалар

Петропавл қаласында жағымсыз иіс тарап, ауа сапасы күрт нашарлады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 13:04 Фото: unsplash
Экологтардың айтуынша, қала іргесінде орналасқан биотоғандағы мұз еріп, айналаға күкіртсутегі тарап жатыр.

Улы газдың мөлшері тиісті нормадан 10 есе асып кеткен. Нысан "Қызылжар су" коммуналдық мекемесіне тиесілі.

Шаһардың барлық ауданында қолқаны қабатын иіс сезіледі. Бұл – жыл сайын қайталанатын құбылыс. Биотоғанның ашылғанына 70 жылдан асқан, деп жазады qazaqstan.tv.

Жағымсыз иістен арылу үшін сыйымдылығы 12 миллион текше метр нысан тазалануы тиіс. Осы мақсатта 5 жылға арналған жоба қабылданған болатын. Биотоғанға күкіртсутегі бөлетін бактерияларды жоятын "хлорелла" балдыры жіберілді. Алайда мәселе толық шешілмей келеді.

Қалада ауа сапасын бақылайтын 4 бекет жұмыс істеп тұр. Әр 20 минут сайын мәлімет жаңартылады. Құзырлы органдар мәселе бақылауда екенін айтып, алаңдауға негіз жоқ екенін жеткізді.

"12 сәуірден бері ауа құрамындағы күкіртсутегі мөлшері 5 рет шамадан тыс көтерілді. Мамандар үздіксіз бақылау жүргізеді. Мәліметті тиісті органдарға жолдаймыз." меңгерушісі Оксана Гордиенко, "Қазгидромет" РМК СҚОФ зертхана
Оқи отырыңыз
Сырдарияда сең жүріп жатыр
13:45, 03 қаңтар 2024
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
09:15, 23 қараша 2025
Еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайды
09:09, 20 желтоқсан 2025
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
14:29, Бүгін
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
14:27, Бүгін
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
14:19, Бүгін
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
14:06, Бүгін
