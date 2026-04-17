Вьетнам жағажайында жоғалған алматылық қызды қазақстандықтар тауып берді
Алматыдан барған отбасы Вьетнамда демалыс кезінде қиын жағдайға тап болды – жағажайда олардың он жастағы қызы жоғалып кетті. Бақытымызға қарай, оқиға сәтті аяқталды: көмекке Қарағандыдан келген демалушылар келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл оқиға туралы блогер Анатолий Цой Threads әлеуметтік желісіндегі парақшасында Гаухар Қаспақованың әңгімесін жариялады.
"Вьетнамдағы демалыстың екінші күні біз үлкен күйзеліске түстік – жағажайда он жастағы қызымыз жоғалып кетті. Күйеуім екеуміз қасында болғанбыз, бірақ бірнеше минуттың ішінде оны көрмей қалып, іздей бастадық. Жағажай күзеті де көмектесті, алайда жарты сағат бойы таба алмадық. Амалым таусылып, полиция шақыру үшін ресепшнге жүгіндім. Кейін белгілі болғандай, қыз суға түсіп, бізді көзден таса қылып алып, жағалау бойымен жүріп кетіп, адасып қалған", – делінген жазбада.
Абырой болғанда, қызға Қарағандыдан келген демалушылар көмектесті.
"Олар баланы тыныштандырып, өз қонақүйіне апарды, суретін түсіріп, көрші қонақүйлердің ресепшндеріне жіберді. Кейін өздері бізге алып келді", – делінген оқиғаның соңында.
Әлеуметтік желі қолданушылары бұл жағдайға белсенді түрде пікір білдіріп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Көпшілігі балаларды бір сәтке де қараусыз қалдырмау керек деген ортақ пікірге келді.
Бұған дейін Zakon.kz тілшісі түрік лирасының арзандауына байланысты Түркиядағы демалыс бағасы төмендеуі мүмкін бе деген тақырыпта жазған еді.
