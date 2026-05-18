Мотоцикль тізгінінде жасөспірім болған. Қарағанды облысында жол апатынан сегіз жасар қыз көз жұмды
Көкпекті станциясында "Эндуро" мотоциклін тізгіндеген 17 жастағы жасөспірім сегіз жасар қызды қағып кетті. Бала алған жарақаттарынан оқиға орнында қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жүргізушінің өзі алған түрлі дене жарақаттары бойынша медициналық мекемеге жеткізілді.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары қолға алынды.
"Сондай-ақ, жасөспірімнің ата-анасына қатысты абайсызда кісі өліміне әкеліп соқтырған, басқаруға құқығы жоқ адамға көлік құралын басқаруға рұқсат беру бабы бойынша, қылмыстық іс қозғалды", - деді Zakon.kz тілішісіне Қарағанды облыстық ПД баспасөз қызметі.
Сондай-ақ, ведомство қауіпсіздік мәселелеріне жауапсыз қарау орны толмас зардаптарға әкелуі мүмкін екенін ескертеді.
Бұған дейін Балқаш аудандық полиция бөлімі басшысының орынбасары Алматы облысындағы тас жолда әйелін қағып өлтіргені хабарланған болатын.
