Алматыда көлік шығарындыларына бақылау ерекше назарда
Қала аумағында 11 экологиялық бекет жұмыс істейді. Онда күн сайын патрульдік полиция қызметкерлері мен эколог мамандар бірлесіп қызмет атқарады.
Автокөліктерден бөлінетін шығарындылардың уыттылығы мен түтін деңгейін бақылау арнайы мамандардың қатысуымен жүргізіледі. Олар сертификатталған құрылғылар арқылы көлік құралдарының пайдаланылған газдарындағы зиянды заттардың мөлшерін анықтайды.
Әкімшілік полиция басқармасының мәліметінше, ағымдағы жылдың алғашқы үш айының қорытындысы бойынша экологиялық бекеттерде белгіленген нормадан асатын 6 мыңнан астам заң бұзушылық дерегі анықталып, тиісті шаралар қабылданды.
Сонымен қатар Алматы қаласының экология және қоршаған орта басқармасымен бірлесіп жылжымалы экологиялық бекеттерді пайдалана отырып, рейдтік іс-шаралар өткізілуде. Осындай шаралардың бірі барысында 619 автокөлік тексеріліп, нәтижесінде 241 әкімшілік хаттама толтырылды.
Қазіргі таңда Алматы қаласында 727 мыңнан астам автокөлік тіркелген. Олардың едәуір бөлігі 7 жылдан астам уақыт пайдаланылып келеді, бұл өз кезегінде қаланың экологиялық ахуалына қосымша салмақ түсіреді. Күн сайын қалаға 230 мыңға дейін автокөлік кіреді.
Экологиялық талаптарды бұзу деректерін анықтау және олардың жолын кесу жұмыстары жалғасуда және ерекше бақылауда тұр.