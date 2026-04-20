Көкшетауда ұрланған көлік бейнекамера көмегімен табылды
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, оқиға 14 сәуір күні болған. Белгісіз тұлғалар жеке тұрғын үйдің ауласында тұрған ВАЗ-2114 автокөлігін ұрлап кеткен. Көлік иесі – қала тұрғыны, егде жастағы азамат. Көлігінің орнында жоқ екенін байқаған ол дереу полицияға хабарласқан.
Хабарлама түскеннен кейін тәртіп сақшылары қылмыстық іс қозғап, жедел-іздестіру шараларына кірісті. Ұрланған көліктің бағыт-бағдары анықталып, тиісті ақпарат барлық патрульдік экипаждарға жолданды.
Сонымен қатар полиция қызметкерлері оқиға болған аумақтағы және күдіктілердің ықтимал қозғалыс бағыттарындағы бейнебақылау камераларының жазбаларын мұқият зерделеді.
Үйлесімді әрі жүйелі жұмыстың нәтижесінде автокөліктің шамамен жүрген бағыты нақтыланды. Жедел шаралар барысында Көкшетау қаласының бір тұрғыны анықталып, оның оқиғаға қатысы тексерілуде. Ұрланған автокөлік тәркіленді.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция өкілдері жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйелері қылмыстарды ашуда және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.