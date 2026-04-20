#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Көкшетауда ұрланған көлік бейнекамера көмегімен табылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
Көкшетауда полиция қызметкерлері жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйесінің көмегімен автокөлікті заңсыз иемдену дерегін ашты. Бейнекамералар көліктің қозғалыс бағытын анықтауға мүмкіндік берді.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, оқиға 14 сәуір күні болған. Белгісіз тұлғалар жеке тұрғын үйдің ауласында тұрған ВАЗ-2114 автокөлігін ұрлап кеткен. Көлік иесі – қала тұрғыны, егде жастағы азамат. Көлігінің орнында жоқ екенін байқаған ол дереу полицияға хабарласқан.

Хабарлама түскеннен кейін тәртіп сақшылары қылмыстық іс қозғап, жедел-іздестіру шараларына кірісті. Ұрланған көліктің бағыт-бағдары анықталып, тиісті ақпарат барлық патрульдік экипаждарға жолданды.

Сонымен қатар полиция қызметкерлері оқиға болған аумақтағы және күдіктілердің ықтимал қозғалыс бағыттарындағы бейнебақылау камераларының жазбаларын мұқият зерделеді.

Үйлесімді әрі жүйелі жұмыстың нәтижесінде автокөліктің шамамен жүрген бағыты нақтыланды. Жедел шаралар барысында Көкшетау қаласының бір тұрғыны анықталып, оның оқиғаға қатысы тексерілуде. Ұрланған автокөлік тәркіленді.

Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция өкілдері жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйелері қылмыстарды ашуда және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда ұрланған көлік табылды
13:45, 31 қаңтар 2026
Орал қаласында полицейлер бірнеше автокөлікті айдап әкеткен күдіктіні қолға түсірді
14:27, 05 қараша 2025
Астанада жалдамалы жүкші 1 млн теңгенің мүлкін ұрлады
16:44, 21 қазан 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев одержал победу в двух сетах над ветераном японского тенниса
10:32, Бүгін
Обнародован состав сборной Казахстана на Азиатские пляжные игры в Китае
10:24, Бүгін
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
10:06, Бүгін
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
09:37, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: