Оқиғалар

Қарағандыда сауда орталықтарының бірінде ұрлық болды

20.04.2026 12:25
Белгілі бутиктердің бірінен қымбат ноутбук ұрланған. Алдын ала мәлімет бойынша 29 жастағы дүкен иесіне келтірілген шығын көлемі 196 мың теңгені құрады.

Полиция қызметкерлерінің қырағылы мен үйлесімді іс-әрекеттері күдіктінің ізіне түсіп, оны теміржол вокзалында қолға түсіруге мүмкіндік берді.

Анықталғандай, 24 жастағы елорда тұрғыны қашып үлгермек болған. Полицейлердің жедел іс-қимылының нәтижесінде ноутбук заттай дәлелдеме ретінде тәркіленді.

Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Сондай-ақ күдіктінің бұған дейін жасалған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.

Айгерим Тарина
