Оқиғалар

Қостанайда түнгі клубтағы төбелестен кейін қазақстандықтың көзі жартылай көрмей қалды

Қостанайда түнгі клубтағы төбелестен кейін қазақстандықтың көзі жартылай көрмей қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 20:21
Қостанайда түнгі клубта болған төбелеске байланысты үш ер адамға қатысты сот үкімі шықты. Оқиға салдарынан келушілердің бірі жартылай көру қабілетінен айырылған. Сот оларды денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру және топ болып бұзақылық жасау баптары бойынша кінәлі деп таныды.

Белгілі болғандай, 2025 жылғы маусым айында сотталушы екі досымен бірге түнгі клубта алкогольдік ішімдік ішіп отырған. Би алаңында ол жәбірленушімен абайсызда соқтығысып қалған. Осыдан кейін болмашы себепті пайдаланып, қасақана әрекет еткен ол жәбірленушінің сол жақ көзі тұсына жұдырықпен қатты соққы жасаған. Соның салдарынан жәбірленуші жерге құлап, кейін сол көзінің көру қабілетін жоғалта бастаған, яғни оған ауыр дене жарақаты келтірілген.

Дегенмен, бұдан кейін ол өз әрекетін тоқтатпай, достарымен бірге сыртта 5 жәбірлеушіні соққыға жығып, би алаңында айқасып қалған жігітке жеңіл дене жарақатын келтірген.

"Сотта негізгі айыпталушы мен оның бір досы кінәларын ішінара мойындаса, екінші досы кінәсін толық мойындап, өздеріне қатаң жаза қолданбауды сұрады. Ал, негізгі жәбірленуші және оның өкілі, сондай-ақ тағы бір азамат қатаң жаза тағайындауды және азаматтық талаптарды қанағаттандыруды сұрады. Қалған жәбірленушілер жазаны соттың қарауына қалдырды",- делінген соттың ақпаратында.

Осылайша, сот сотталушылардың жеке басын, жасаған қылмыстарының ауырлығын, жәбірленушілерге келтірілген зиянды өтемеуін ескере отырып, қылмыстар жиынтығы бойынша түпкілікті жаза тағайындады: Негізгі айыпталушы – 7 жыл бас бостандығынан айыру; Екі досы – әрқайсысына 3 жыл бас бостандығынан айыру. Жазаны орташа қауіпсіздік мекемесінде өтеу белгіленді. Жәбірленушілердің азаматтық талаптары қанағаттандырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Қостанай облысында әйеліне от қойған ер адам 5 жылға сотталды
Жамбыл облысында сегізінші сынып оқушысын өлтірген үш қатарласы сотталды
Жамбыл облысында асырап алған баласын оқтаумен ұрған ана жазаға тартылды
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
