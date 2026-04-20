#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.49
552.59
6.24
Оқиғалар

Өскеменде ер адам көпқабатты үйдің шатырынан секірмек болды

20.04.2026 21:37
Өскемен қаласында 37 жастағы ер адам тоғыз қабатты тұрғын үйдің шатырынан секірмек болған. Оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz басылымының мәліметінше, Серікбаев көшесі бойындағы тұрғын үйдің шатырында өзін оғаш ұстаған ер адам байқалған. Куәгерлер оның секіру мүмкін екенін аңғарып, бірден полицияға қоңырау шалған. Оқиға орнына жедел түрде жеткен мамандар қайғылы жағдайдың алдын алды.

"Жедел әрекеттер мен келіссөздердің нәтижесінде полицейлер қайғылы жағдайдың алдын алды. Іске Азат Баймәдиев, Ринат Зубаиров және СОБР қызметкерлері қатысып, ер адамды шатырдан аман-есен түсірді", – делінген ақпаратта.

Ер адам шатырдан түсірілгеннен кейін медициналық тексеруден өту үшін жедел жәрдем бригадасына тапсырылған. Қазіргі уақытта оқиға бойынша "Өзін-өзі өлтіруге итермелеу" бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін Алматыда арыққа құлаған ер адамның қаза тапқанын жазғанбыз.

