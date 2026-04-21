Оқиғалар

Астанада полиция синтетикалық есірткі өндірісіне тосқауыл қойды

Ішкі істер министрлігі "Заң мен тәртіп" қағидаты бойынша жұмысты жалғастырып жатыр.

Тәжірибе көрсеткендей, есірткі таратушылар синтетикалық есірткі құралдары мен психоактивті заттарды жасырын өндіруді ұйымдастыру үшін әртүрлі химиялық прекурсорларды пайдаланады. Оларды сатып алу, сақтау және тасымалдаудың жасырын схемаларын қолдана отырып, қаскүнемдер азаматтардың өмірі мен денсаулығына аса қауіпті "меф" және "жылдамдық" деп аталатын есірткілерді өндіруді жолға қоюға тырысады.

Осылайша, Астанада полиция жедел-іздестіру және арнайы іс-шаралар кешенін жүргізу нәтижесінде гараж кооперативінде жалпы салмағы 4 тонна болатын 200 канистрадан тұратын жасырын қойма анықталды.

Онда синтетикалық есірткі дайындауға арналған прекурсорлар болған. Жалпы алғанда, осы жылдың басынан бастап 16 сәуірдегі ресми статистикалық деректерге сәйкес, заңсыз айналымнан 11 тоннадан астам прекурсор тәркіленді.

Мамандардың бағалауы бойынша, олардан шамамен 1,5 тонна синтетикалық есірткі дайындау жоспарланған. Ішкі істер министрлігі еске салады: прекурсорлардың заңсыз айналымы үшін 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 301-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілік енгізілді және 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Есірткі өндіру мен таратуды ұйымдастыруға бағытталған кез келген әрекет қолданыстағы заңнама аясында міндетті түрде тоқтатылады.

Астанада екі ер адамнан 270 келіден астам есірткі мен тапанша тәркіленді
Түркістан облысының тұрғыны есірткі өсіру үшін өз үйінде фитозертхана ұйымдастырған
ІІМ мал ұрлығымен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топты ұстады
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
