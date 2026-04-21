Петропавлда ірі құрылыс нысанында қаражат жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізілуде
Белгілі болғандай, 2023 жылдың тамыз айында Петропавл қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ мен "БУКА" ЖШС арасында жалпы сомасы 5,4 млрд теңгені құрайтын автожол өткелін салу туралы келісімшарт жасалған.
Шартты орындау барысында мердігер ұйым тарапынан жұмыс кестесінен жүйелі түрде кешігуге жол берілген.
Тергеу амалдарына сай, мердігер ұйымның директоры тапсырыс беруші тараптың лауазымды тұлғаларымен сөзбайласа отырып, нақты орындалған жұмыс көлемі туралы жалған мәліметтер көрсетілген актілерді рәсімдеуді және қол қоюды ұйымдастырған.
Осы құжаттардың негізінде мердігер ұйымның шотына бюджет қаражаты негізсіз аударылған.
Заңсыз әрекеттердің салдарынан мемлекетке 2 млрд теңгеден астам залал келтірілген.
Соттың санкциясымен жалпы құны 270 млн теңгеден асатын 24 автокөлік пен арнайы техникаға тыйым салынды.
Күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Тергеп-тексеру жалғасуда.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.