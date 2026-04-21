Оқиғалар

БҚО-да заңсыз балық тасымалдаған күдіктілер анықталды

БҚО-да заңсыз балық тасымалдаған күдіктілер анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 12:04 Сурет: ҚР ІІМ
Батыс Қазақстан облысында "Бекіре" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында су биоресурстарының заңсыз айналымына қатысты бірнеше дерекке тосқауыл қойылды.

Бір тәулік ішінде Атырау — Орал автожолының әртүрлі учаскелерінде, сондай-ақ елді мекендер маңында полиция қызметкерлері үш көлік құралын тоқтатты.

Атап айтқанда, 374 шақырым Атырау — Орал автожолында, Чапаево ауылы маңында LADA LARGUS автокөлігін басқарған 1973 жылғы жүргізуші тоқтатылып, тиісті құжаттарсыз 273,5 кг балық (табан, сазан, шортан) тасымалдағаны анықталды.

Шағатай ауылы маңында ВАЗ-2110 автокөлігін басқарған жүргізуші тоқтатылып, тиісті құжаттарсыз шамамен 10 кг бекіре тұқымдас балық және 125 дана балық (табан, сазан) тасымалдағаны анықталды.

Сонымен қатар Атырау — Орал автожолының бір қиылысында "УАЗ" автокөлігінің жүргізушісі тоқтатылды. Көліктің салоны мен жүксалғышын тексеру барысында жалпы салмағы 28,5 кг балық және 28 кг-нан астам өзен шаяндары табылып, тәркіленді.

Анықталған барлық деректер бойынша заңсыз балық аулау және су биоресурстарының айналымына қатысты баптармен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта келтірілген залалдың мөлшері анықталуда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
