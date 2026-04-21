Оқиғалар

Мемлекет басшысы Тәжікстан президентімен кездесу өткізді

Мемлекет басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 19:41 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Өңірлік экологиялық саммитке және Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттері кеңесінің отырысына қатысу үшін Астанаға келген Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

"Мемлекеттер басшылары қазақ-тәжік қарым-қатынасының қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылап, екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік деңгейін көтеруге келісті. Әңгімелесу барысында сауда-экономика және су-энергетика салаларындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударылды". Ақорда

Тараптар бұған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды толық іске асыру маңызды екенін атап өтті.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.

Бұған дейін Тоқаев Қазақстан мен Перу арасындағы экстрадициялау туралы шартты ратификациялағанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді
16:26, 09 қазан 2025
Мемлекет басшысы Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді
Тоқаев Тәжікстан президентімен телефон арқылы сөйлесті
11:12, 05 қазан 2024
Тоқаев Тәжікстан президентімен телефон арқылы сөйлесті
Мемлекет басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесті
21:17, 19 шілде 2023
Мемлекет басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
22:33, Бүгін
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
22:07, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
21:32, Бүгін
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
21:24, Бүгін
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
