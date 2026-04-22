Павлодарда жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарған тұрғын жауапқа тартылды
Павлодарда полицейлер қала жолдарында да, қоғамдық орындарда да заңдылықтың сақталуын тұрақты бақылауда ұстайды.
Сондықтан ешбір құқық бұзушылық жазасыз қалмайды. Бұл жол-көлік оқиғаларының алдын алып, тұрғындардың денсаулығы мен өмірін сақтауға көмектеседі.
Мәселен, Павлодар – Қызылорда автожолында патрульдік полиция қызметкерлері Lada автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында жүргізушінің жүргізуші куәлігі жоқ екені анықталды.
Тағы бір жағдайда Омск – Майқапшағай автожолында "Газель" көлігінің жүргізушісі тиісті санаты болмай, көлік басқарған.
"Аталған құқық бұзушылықтар бойынша жүргізушілерге қатысты әкімшілік материалдар толтырылып, көліктері арнайы айып тұрағына қойылды", — деп атап өтті Павлодар облысы ПД патрульдік полиция ротасының командирі Асет Рыспаев.
Айта кетейік, жыл басынан бері полицейлер жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарудың 1718 дерегін анықтаған.
