Аралды құтқару қоры мемлекеттер басшылары кеңесінде қандай құжаттарға қол қойылды
2026 жылғы 22 сәуірде өткен Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшылары кеңесінде бірқатар келісімшарттар жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Саммит қорытындысы бойынша мынадай құжаттарға қол қойылды:
- "Халықаралық Аралды құтқару қорына Қазақстан Республикасының төрағалық ету барысы туралы" Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшыларының шешімі;
- "26 наурызды Арал теңізінің, Әмудария мен Сырдария өзендерінің халықаралық күні деп жариялау жөнінде" Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшыларының шешімі;
- "Халықаралық Аралды құтқару қорының Президентін сайлау туралы" Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшыларының шешімі;
- Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшыларының Астана мәлімдемесі.
Бұған дейін Тоқаев Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысын өткізгенін жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
