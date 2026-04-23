Қызылордада мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
Тексеру барысында, жеке басын анықтау кезінде жүргізуші алкогольді спирт ішімдігін ішкендігі анықталды. Құқық бұзушының наркологиялық сараптама нәтижесі бойынша оның, орта дәрежелі масаң күйде болғандығы анықталды.
Тәртіп бұзушыға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабының 1-бөлігімен (Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде басқаруы, сол сияқты көлік құралын алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның басқаруына беру- он бес тәулікке әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады) бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, автокөлігі айып тұрағына қойылды.
Көлік құралдарының жүргізушілерін жолда сақ болуға, жол жүрісі қағидаларын мүлтіксіз сақтауға және рөлге отырғанда сіз өз өміріңіз үшін ғана емес, жол қозғалысының қалған қатысушыларының өмірі мен денсаулығы үшін де жауапты екеніңізді еске саламыз.