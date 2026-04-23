Қарағандыда көші-қон талаптарын бұзғандар жауапқа тартылды
Жыл басынан бері өңірге шамамен 135 мың шетел азаматы келген, оларға белгіленген тәртіпке сәйкес тіркеу және құжаттарды ресімдеу бойынша барлық қажетті мемлекеттік қызметтер көрсетілуде. Сонымен қатар жоспарлы тексеру іс-шаралары барысында көші-қон заңнамасын бұзудың шамамен 7 мың дерегі анықталды.
Оның ішінде 1,5 мыңнан астам шетел азаматы жауапкершілікке тартылды. Бұдан бөлек, қабылдаушы тараптың 500-ге жуық өкілі мен жұмыс берушілер белгіленген заң талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды.
Көші-қон қызметі басқармасының бастығы Арман Уәлиевтің айтуынша, ең жиі кездесетін бұзушылықтар — уақытында тіркелмеу, рұқсат етілген мерзімнен артық болу, сондай-ақ тиісті рұқсатсыз еңбек қызметіне заңсыз тарту.
Өрескел және қайталанған құқық бұзушылықтарға ерекше назар аударылуда, мұндай жағдайлар қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Жыл басынан бері көші-қон заңнамасын бұзу фактілері бойынша төрт қылмыстық іс қозғалды, оның ішінде екі іс шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдалану бойынша болды. Мұндай құқық бұзушылықтар ауыр салдарға, тіпті бас бостандығынан айыруға дейін алып келуі мүмкін.
Осыған байланысты полиция барлық азамат пен жұмыс берушілерді көші-қон заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға және барлық қажетті құжатты уақытылы ресімдеуге шақырады.