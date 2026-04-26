#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.86
544.03
6.14
Оқиғалар

Өскеменде жөндеу орталығында өрт шықты: жалын ішінен алты баллон шығарылды

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өскемен қаласында өрт сөндірушілер жанып жатқан техникалық қызмет көрсету станциясынан (ТҚКС) алты газ баллонын сыртқа шығарып, ықтимал жарылыстың алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Целинная көшесінде орналасқан ТҚКС аумағында сыйымдылықтардағы дизель отыны мен пайдаланылған май жанды. Өрт аумағы 102 шаршы метрді құрады.

Оқиға орнына келген өрт сөндіру бөлімшелері ашық жану мен қою түтінді анықтады. Дереу өрт сөндіру оқпандары беріліп, өртті сөндіру ұйымдастырылып, жалынның таралуына жол бермеу шаралары қабылданды.

"Өртті сөндіру барысында құтқарушылар қауіпті аймақтан 4 оттегі және 2 газ баллонын шығарып, жарылыс қаупінің алдын алды",- деп атап өтті ТЖМ.

Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Бұған дейін Алматы облысының құтқарушылар түнде 4300 биіктікте жоғалып кеткен туристі құтқарғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада өртеніп жатқан автоүйден екі газ баллоны шығарылды
19:31, 20 қаңтар 2026
Астанада өртеніп жатқан автоүйден екі газ баллоны шығарылды
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
21:40, 08 қазан 2025
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
Астанада автокөлікке қызмет көрсету орталығында өрт шықты
18:05, 26 қыркүйек 2024
Астанада автокөлікке қызмет көрсету орталығында өрт шықты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Триллером завершился четвертьфинал "Жетысу" в азиатской Лиги чемпионов по волейболу
15:07, Бүгін
Триллером завершился четвертьфинал "Жетысу" в азиатской Лиги чемпионов по волейболу
Казахстанские волейболисты остались без наград пляжных Азиатских игр в Китае
14:30, Бүгін
Казахстанские волейболисты остались без наград пляжных Азиатских игр в Китае
Масудов заявил о дефиците игроков после матча с "Женисом" в КПЛ
14:11, Бүгін
Масудов заявил о дефиците игроков после матча с "Женисом" в КПЛ
Казахстанский футболист забил гол в матче европейского чемпионата
13:51, Бүгін
Казахстанский футболист забил гол в матче европейского чемпионата
