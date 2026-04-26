Өскеменде жөндеу орталығында өрт шықты: жалын ішінен алты баллон шығарылды
Өскемен қаласында өрт сөндірушілер жанып жатқан техникалық қызмет көрсету станциясынан (ТҚКС) алты газ баллонын сыртқа шығарып, ықтимал жарылыстың алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Целинная көшесінде орналасқан ТҚКС аумағында сыйымдылықтардағы дизель отыны мен пайдаланылған май жанды. Өрт аумағы 102 шаршы метрді құрады.
Оқиға орнына келген өрт сөндіру бөлімшелері ашық жану мен қою түтінді анықтады. Дереу өрт сөндіру оқпандары беріліп, өртті сөндіру ұйымдастырылып, жалынның таралуына жол бермеу шаралары қабылданды.
"Өртті сөндіру барысында құтқарушылар қауіпті аймақтан 4 оттегі және 2 газ баллонын шығарып, жарылыс қаупінің алдын алды",- деп атап өтті ТЖМ.
Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Бұған дейін Алматы облысының құтқарушылар түнде 4300 биіктікте жоғалып кеткен туристі құтқарғанын жазғанбыз.
