"Өмір бойына сотталуы мүмкін": Грузияда Қазақстан азаматы ірі мөлшерде есірткімен ұсталды
Фото: Zakon.kz
Грузияда 18 жастағы Қазақстан азамат есірткімен ұсталды. Отандасымыз украиналық танысымен бірге осы заңсыз саудасын қыздырмақ болды деген күдікке ілінген, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК дерегіне сүйенсек, қазір тергеу жүріп жатыр. Жерлесіміз кінәлі деп танылса, 20 жылдан бастап, өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазақстанның дипломаттары істің мән-жайын толық анықтау мақсатында сол елдің құзыретті органдарымен күндіз-түні байланыста отыр.
"ҚР СІМ 2026 жылғы 22 сәуірде Грузияның Имеретия өңірінде Қазақстан азаматы А. Дастанның ұсталғаны туралы ақпаратты растайды. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, Грузияның құқық қорғау органдары біздің азаматқа Грузия Қылмыстық кодексінің 260-бабының 1-бөлігімен көзделген құқық бұзушылық (есірткі заттарын заңсыз сатып алу және сақтау) жасады деген айыптады".ҚР Сыртқы істер министрлігі:
