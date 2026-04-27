#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
460.8
541.21
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

"Өмір бойына сотталуы мүмкін": Грузияда Қазақстан азаматы ірі мөлшерде есірткімен ұсталды

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 22:42 Фото: Zakon.kz
Грузияда 18 жастағы Қазақстан азамат есірткімен ұсталды. Отандасымыз украиналық танысымен бірге осы заңсыз саудасын қыздырмақ болды деген күдікке ілінген, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК дерегіне сүйенсек, қазір тергеу жүріп жатыр. Жерлесіміз кінәлі деп танылса, 20 жылдан бастап, өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазақстанның дипломаттары істің мән-жайын толық анықтау мақсатында сол елдің құзыретті органдарымен күндіз-түні байланыста отыр.

"ҚР СІМ 2026 жылғы 22 сәуірде Грузияның Имеретия өңірінде Қазақстан азаматы А. Дастанның ұсталғаны туралы ақпаратты растайды. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, Грузияның құқық қорғау органдары біздің азаматқа Грузия Қылмыстық кодексінің 260-бабының 1-бөлігімен көзделген құқық бұзушылық (есірткі заттарын заңсыз сатып алу және сақтау) жасады деген айыптады".ҚР Сыртқы істер министрлігі:

Бұған дейін Дубайда қазақстандық азамат өмір бойына бас бостандығынан айырылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ресей Федерациясынан аса ірі мөлшерде алаяқтық жасаған күдікті экстрадицияланды
09:36, 22 қыркүйек 2025
Ресей Федерациясынан аса ірі мөлшерде алаяқтық жасаған күдікті экстрадицияланды
Павлодарда есірткімен заңсыз айналысқан жасөспірім ұсталды
10:56, 29 қазан 2024
Павлодарда есірткімен заңсыз айналысқан жасөспірім ұсталды
Өзбекстанда есірткі контрабандасы бойынша күдікке ілінген Қазақстан азаматы ұсталды
17:00, 13 қазан 2024
Өзбекстанда есірткі контрабандасы бойынша күдікке ілінген Қазақстан азаматы ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпион Almaty Open пробился в 1/8 финала "Мастерса" в Мадриде
01:48, 28 сәуір 2026
Чемпион Almaty Open пробился в 1/8 финала "Мастерса" в Мадриде
Илия Топурия намерен покорить мир бокса после завершения карьеры в ММА
01:15, 28 сәуір 2026
Илия Топурия намерен покорить мир бокса после завершения карьеры в ММА
Стала известна потенциальная дата боя Ислама Махачева
00:44, 28 сәуір 2026
Стала известна потенциальная дата боя Ислама Махачева
"Это мешает, если хочешь стать чемпионом UFC": известный тренер дал совет Царукяну
00:10, 28 сәуір 2026
"Это мешает, если хочешь стать чемпионом UFC": известный тренер дал совет Царукяну
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: