Дубайда қазақстандық азамат өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Бұл туралы Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеген.
Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылғы 18 наурызда Дубай қаласының бірінші сатыдағы соты Ернұр Алмаханды бірнеше ауыр қылмыс бойынша кінәлі деп танып, оны өмір бойына бас бостандығынан айыруға және айыппұл төлеуге үкім шығарған.
"Сотталған азамат апелляциялық шағым берген. Осыған байланысты сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ". ҚР СІМ
Қазақстанның елшілігі Біріккен Араб Әмірліктерінің құзырлы органдарына ресми сұрау жолдаған.
"Қазіргі уақытта жауап күтілуде", – делінген ведомствоның 2026 жылғы 21 сәуірдегі хабарламасында.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі мәліметінше, Дубайдағы Қазақстанның Бас консулдығы өз құзыреті шеңберінде қажетті консулдық-құқықтық көмекті көрсетуді жалғастырып жатыр. Бұл мәселе министрліктің бақылауында.
Ашық деректерге сәйкес, аталған қазақстандық азамат 2024 жылы жұмыс істеу мақсатында Біріккен Араб Әмірліктеріне барған.
