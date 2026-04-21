Қоғам

Дубайда қазақстандық азамат өмір бойына бас бостандығынан айырылды

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 19:09 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Біріккен Араб Әмірліктері құрамындағы Дубай қаласының соты Қазақстан азаматына өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеген.

Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылғы 18 наурызда Дубай қаласының бірінші сатыдағы соты Ернұр Алмаханды бірнеше ауыр қылмыс бойынша кінәлі деп танып, оны өмір бойына бас бостандығынан айыруға және айыппұл төлеуге үкім шығарған.

"Сотталған азамат апелляциялық шағым берген. Осыған байланысты сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ". ҚР СІМ

Қазақстанның елшілігі Біріккен Араб Әмірліктерінің құзырлы органдарына ресми сұрау жолдаған.

"Қазіргі уақытта жауап күтілуде", – делінген ведомствоның 2026 жылғы 21 сәуірдегі хабарламасында.

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі мәліметінше, Дубайдағы Қазақстанның Бас консулдығы өз құзыреті шеңберінде қажетті консулдық-құқықтық көмекті көрсетуді жалғастырып жатыр. Бұл мәселе министрліктің бақылауында.

Ашық деректерге сәйкес, аталған қазақстандық азамат 2024 жылы жұмыс істеу мақсатында Біріккен Араб Әмірліктеріне барған.

Бұған дейін еңбек министрлігі қазақстандықтардың шетелге жұмысқа кетуі туралы пікір білдіргенін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Семейде педофил өмір бойына бас бостандығынан айырылды
12:40, 05 мамыр 2024
Семейде педофил өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Алматы облысының тұрғыны өмір бойына бас бостандығынан айырылды
17:22, 29 мамыр 2024
Алматы облысының тұрғыны өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Қазақстанда қанша адам педофилия үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылды
14:08, 19 наурыз 2025
Қазақстанда қанша адам педофилия үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
22:07, Бүгін
Илия Топурия раскрыл, как прошла его первая личная встреча с Криштиану Роналду
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
21:32, Бүгін
Решением судей закончился бой Казахстан - Армения на Кубке мира по боксу
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
21:24, Бүгін
Топовый клуб КПЛ официально остался без главного тренера
Казахстан отыгрался с 0:3 и оформил камбэк на чемпионате мира по хоккею
21:13, Бүгін
Казахстан отыгрался с 0:3 и оформил камбэк на чемпионате мира по хоккею
