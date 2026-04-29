Оқиғалар

Салық органдары бухгалтерлерді тексереді – Қазақстанда "конверттегі жалақыға" бақылау күшейтілуде

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 12:02 Фото: Zakon.kz
Әділет вице-министрі Бекболат Молдабеков 2026 жылғы 29 сәуірде Мәжілістің жалпы отырысында көлеңкелі еңбекақы төлеуге бақылау күшейтілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, енді конвертпен берілетін жалақы бойынша бухгалтерлер есеп беретін болады.

"Бұрын қызметкер конвертпен ақша алып, алиментті аз төлеу үшін 70 мың теңге алады деп көрсетуі мүмкін еді. Қазір жасанды интеллект бізге көмектесіп отыр. Мысалы, инженер Астанада жұмыс істейді. Ол қалайша 200 мың теңгеден аз жалақы алуы мүмкін? Демек, ол қалған ақшаны конвертпен алып отыр деген сөз. Біз Қаржы министрлігімен бірлесіп бухгалтерлерге push-хабарламалар дайындадық. Оларға сіздің қызметкеріңіз білімі мен біліктілігіне сай өте төмен жалақы алып отыр деп хабарлаймыз", – деді Молдабеков.

Оның айтуынша, ешбір бухгалтер салық комитетінің тексерісіне ілінгісі келмейді.

"Сәйкесінше, бухгалтерлерге немесе директорларға қызметкерге толық жалақыны ресми түрде төлеу тиімді болады. Ал алимент мәселесін ол өзі шешеді. Біздің мақсатымыз – алименттің нақты сомада төленуі, балалардың өзіне тиесілі ақшаны алуы", – деді вице-министр.

Бұған дейін Мәжілісте жеке сот орындаушыларымен өндіріп алушылардың өзара іс-қимылы мәселесі талқыланған болатын.

Айгерим Тарина
