#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
457.21
534.62
6.08
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Армения мен Грузия алғаш рет жастар арасындағы футболдан әлем чемпионатын қабылдайды

29.04.2026 14:42
29 сәуір күні таңертең Канаданың Vancouver қаласында өткен FIFA Атқарушы комитетінің отырысында Армения мен Грузияның бірлескен өтінімі жастар арасындағы әлем чемпионатын (U-20) өткізуге жеңімпаз деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл шешім екі елдің футбол жанкүйерлері үшін тарихи оқиға болмақ. Армения мен Грузия алғаш рет FIFA аясындағы әлемдік деңгейдегі ірі футбол турнирін қабылдайды.

Айта кетейік, 2025 жылғы жастар арасындағы әлем чемпионаты Chile елінде өткен болатын. Турнир жеңімпазы атанған Morocco national under-20 football team финалда Argentina national under-20 football team құрамасын 2:0 есебімен жеңді.

Ал қола жүлде үшін өткен кездесуде Colombia national under-20 football team France national under-20 football team командасынан 1:0 есебімен басым түсті.

Сондай-ақ 2027 жылғы 20 жасқа дейінгі футболшылар арасындағы әлем чемпионаты Azerbaijan мен Uzbekistan елдерінде өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өзбекстан тарихында алғаш рет футболдан әлем чемпионатына қатысады
11:50, 06 маусым 2025
Англия футболдан жастар арасындағы 2023 жылғы Еуропа чемпионы атанды
13:30, 09 шілде 2023
Еркін күрестен жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
21:32, 16 қазан 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Волейболистки "Жетысу" сложили полномочия победительниц азиатской Лиги чемпионов
15:16, Бүгін
"Сломавший" карьеру Рахмонову ирландец "пригрозил" Исламу Махачеву
15:00, Бүгін
Главный соперник Бублика за топ-10 ATP прокомментировал вылет с турнира в Мадриде
14:41, Бүгін
В КФФ рассмотрели приоритеты развития национальных сборных
14:36, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: