Армения мен Грузия алғаш рет жастар арасындағы футболдан әлем чемпионатын қабылдайды
29 сәуір күні таңертең Канаданың Vancouver қаласында өткен FIFA Атқарушы комитетінің отырысында Армения мен Грузияның бірлескен өтінімі жастар арасындағы әлем чемпионатын (U-20) өткізуге жеңімпаз деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл шешім екі елдің футбол жанкүйерлері үшін тарихи оқиға болмақ. Армения мен Грузия алғаш рет FIFA аясындағы әлемдік деңгейдегі ірі футбол турнирін қабылдайды.
Айта кетейік, 2025 жылғы жастар арасындағы әлем чемпионаты Chile елінде өткен болатын. Турнир жеңімпазы атанған Morocco national under-20 football team финалда Argentina national under-20 football team құрамасын 2:0 есебімен жеңді.
Ал қола жүлде үшін өткен кездесуде Colombia national under-20 football team France national under-20 football team командасынан 1:0 есебімен басым түсті.
Сондай-ақ 2027 жылғы 20 жасқа дейінгі футболшылар арасындағы әлем чемпионаты Azerbaijan мен Uzbekistan елдерінде өтеді.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript