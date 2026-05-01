Оқиғалар

Ақтаудағы қылмыс: күдіктілер әлі табылған жоқ

01.05.2026 10:13 Фото: polisia.kz
Ақтауда 33 жастағы Александр Насибари қаза тапқан қылмыстық іс қосымша тергеуге қайтарылды. Ер адамның денесі жоғалып кеткеннен кейін екі апта өткен соң қала сыртынан көптеген пышақ жарақаттарымен табылған. Марқұмның туыстары тергеу барысына қатысты жаңа деректермен бөлісті.

2026 жылғы 30 сәуірде Lada.kz басылымының жазуынша, қылмысқа күдікті ретінде танылған екі адам әлі күнге дейін табылмаған. Бұған дейін олардың елден шығып кеткені және халықаралық іздеуге жарияланғаны белгілі болған.

Осыған байланысты қазір отбасының негізгі назары іс бойынша үшінші фигурантқа ауып отыр. Ол қылмыс туралы хабарламағаны үшін күдікті ретінде қарастырылуда. Алайда марқұмның жақындары бұл баппен келіспейді.

Марқұмның әпкесі Рената Насибаридің айтуынша, дәл осы адам қайғылы оқиғаның алдын алуы мүмкін еді, бірақ ешқандай әрекет жасамаған. Туыстары оның әрекетін "қылмыс туралы хабарламау" емес, "қауіпті жағдайдағы адамға көмек көрсетпеу" бабымен қайта саралау қажет деп есептейді.

Сонымен қатар марқұмның әпкелері өздерінің жәбірленуші тарап ретінде толық танылмағанын және тергеу барысында бірқатар қиындықтарға тап болып отырғанын айтады. Олардың айтуынша, алғашқы сот отырысын олардың қатысуынсыз өткізуге талпыныстар болған, сондай-ақ істі жүргізу үшін адвокат табу да қиындық тудырған.


"Александрдың туыстары істегі барлық қатысушылардың әрекеттеріне объективті құқықтық баға беруді талап етеді. Олар әсіресе үшінші фигуранттың рөлін қайта қарауды, оның бұл трагедияда шешуші рөл атқарғанын ескеруді сұрайды", – делінген хабарламада.

Александр Насибари 2025 жылғы 24 қарашада үйінен шығып кеткен. 8 желтоқсанда оның радонды бұлақ маңынан мәйіті табылған. Полиция екі күдіктіні – Эльдар мен Әмір Аллахвердиевтерді анықтаған. Олар іздеуде, олардың орналасқан жері туралы ақпарат үшін сыйақы жарияланған.

Қазіргі уақытта марқұмның туыстары бұл іске қоғам назарын аударуға шақырып отыр.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысында танысын өлтіріп, оның денесін бірнеше күн бойы төсектің астында жасырған әйелге қатысты үкім шыққаны хабарланған болатын.

