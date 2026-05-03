Көкшетауда мотоцикл жүргізушісінен ірі көлемде есірткі тәркіленді
Сурет: polisia.kz
Патрульдік полицейлер қызмет барысында есірткінің ірі партиясын заңсыз сақтау фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Красный Яр ауылында полицейлер мотоцикл жүргізушісін тоқтатқан, алайда оның мінез-құлқы күдік тудырған. Тексеру барысында тәртіп сақшылары есірткіге мас болуының ықтимал белгілеріне назар аударды. Мән-жайды анықтау кезінде ер адам тыйым салынған заттың бір дозасын өз еркімен берді.
"Полиция қызметкерлерінің жұмысы одан әрі жалғасты: құқық бұзушының тұрғылықты жерін тексеру кезінде 8 қап пен 6 қапшық табылды, болжам бойынша ішіндегі зат – марихуана. Алдын ала мәліметтер бойынша, тәркіленген заттардың жалпы салмағы 5 келіден асады",- деп мәлімдеді ІІМ.
Алынған заттар сот сараптамасына жіберілді. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Бұған дейін Атырау облысында екі ағайынды ер адам атыс шығарып, бір адам жараланғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript