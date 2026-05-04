Түркістан облысында абаттандыру ережелерін бұзған тұрғындар анықталды
Фото: unsplash
Түркістан облысында полицейлер қоғамдық тәртіпті сақтау, құқық бұзушылықтың алдын алу және тұрғындардың құқықтық мәдениетін арттыру бағытындағы жұмыстарды жүйелі түрде жүргізуде.
Осы ретте Қазығұрт ауданында полиция қызметкерлері көше бойына шамамен 2 тонна құрылыс қалдықтарын төккен тұрғынды анықтады.
Аталған құқық бұзушылық бойынша оған абаттандыру қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік шара қолданылды. Сонымен қатар тексеру барысында тағы бір тұрғынның белгіленбеген орынға шамамен 3 тонна қой қиын төккені белгілі болды.
Бұл дерек бойынша да тиісті әкімшілік шаралар қабылданды. Жалпы жүргізілген іс-шаралар барысында бір тәулік ішінде 15 құқық бұзушылық тіркеліп, заңға сәйкес шаралар қолданылды.
Полиция азаматтарды қоғамдық орындарда тазалықты сақтауға, белгіленген тәртіпті бұзбауға және экологиялық талаптарды қатаң ұстануға шақырады.
