#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Оқиғалар

Құрылыс алаңында мүгедек болып қалған студент: жұмыс беруші еңбек заңнамасын өрескел бұзған

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 12:04 Фото: Zakon.kz
Семейде 20 жастағы жігіттің құрылыс алаңында қолынан айырылуына қатысты тексеріс аяқталды. Арнайы комиссия компанияның еңбек заңнамасын бұзғанын анықтады. Сондықтан оған 692 мың теңге айыппұл салған, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК дерегіне сүйенсек, Асылжан Қалелов демалыс уақытында ақша табамын деп, оң қолынан айырылған. Цемент араластыратын құрылғы студенттің бір қолын турап кетіп, саусақтарын бөліп тастаған.

Оқиғадан кейін еңбек инспекциясы арнайы комиссия құрып, тексеріс бастағанын хабарлаған. Енді мамандар жеке кәсіпкердің еңбек заңнамасын бұзғанын анықтап отыр. Қазір олар айыппұл салып, тексеріс қортындысын құзырлы органға жолдады.

"Жеке кәсіпкер тарапынан еңбек шартын жасамаған. Жұмысшымен нұсқаулық, оқыту өткізбеген. Міндетті сақтандыру жасалмағаны бойынша жеке кәсіпкер тарапынан 160 айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде айыппұл салынды. Тергеп-тексеру актісі процессуал шешім қабылдау үшін полиция бөліміне жолданды". Темірлан Әміртаев, Абай облысы мемлекеттік еңбек инспекциясы департаментінің бас маманы:

Бұған дейін жазғанымызда, мүгедектікке қатысты 100-ден астам жалған құжат жасалғаны анықталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шыршаны безендіру кезінде мертіккен мектеп мұғалімі: еңбек инспекциясы тексерісті аяқтады
10:55, 17 қаңтар 2025
Шыршаны безендіру кезінде мертіккен мектеп мұғалімі: еңбек инспекциясы тексерісті аяқтады
Семейде жұмыс беруші жұмысшыларды екі жыл бойы алдап келген
22:25, 19 тамыз 2024
Семейде жұмыс беруші жұмысшыларды екі жыл бойы алдап келген
Беларусьтен келген автоблогердің жанжалды видеосынан кейін полиция қызметкерлері жұмыстан қуылды
11:53, 02 сәуір 2025
Беларусьтен келген автоблогердің жанжалды видеосынан кейін полиция қызметкерлері жұмыстан қуылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
12:53, Бүгін
Cенсация: Елдос Сметов возвращается на татами в Астане и подготовил сюрприз
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
12:51, Бүгін
Разгромное поражение зафиксировано в бою казахстанца с индийцем на ЧА в Ташкенте
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
12:46, Бүгін
Стала известна дата и время начала матча Юлии Путинцевой на "тысячнике" в Риме
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
12:44, Бүгін
20 лет назад Головкин дебютировал в профессиональном боксе: шоу оказалось скандальным
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: