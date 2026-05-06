Қорғаста жүк тиелген 20-ға жуық фура өртеніп кетті
Жанып жатқан көліктердің видеолары әлеуметтік желілерде тарады.
Кейбір кадрларда сөндірілген фуралар бейнеленген. Олардың толықтай жанып, тек темір бөліктері қалғаны көрінеді. Сондай-ақ, маңайда тауарлардың шашылып жатқаны байқалады.
Жетісу облысы ТЖД мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 4 мамырда Қытай аумағында болған. Сол себепті жедел қызметтерге ресми шақырту түспеген.
Ал Жетісу облысы Панфилов ауданы әкімдігінің мәліметінше, өрттен 17 қазақстандық жүк көлігі зардап шеккен. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары Қытай тарапында жүргізілуде.
Сонымен қатар жергілікті билік өрттен зардап шеккен жүргізушілер мен жүк көліктерінің иелері назардан тыс қалмайтынын айтып, оларға құқықтық және қолдан келгенше көмек көрсетілетінін мәлімдеді.
