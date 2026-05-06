#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Оқиғалар

Қарағандыда дәмханада болған ірі көлемдегі ақша ұрлығы әшкереленді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 16:22 Фото: unsplash
Қарағанды қаласындағы дәмханалардың бірінде болған кеш барысында екі ер адамның қатысуымен 1,9 млғ теңгеге жуық қаражаттың заңсыз аударылғаны белгілі болды.

Оқиға келесі күні банк шотын тексеру кезінде анықталып, полиция қызметкерлері күдіктілерді қысқа мерзімде ұстады.

Қарағанды қаласындағы дәмханалардың бірінде болған кеш екі жергілікті тұрғын – 40 және 37 жастағы ер адамдар үшін күтпеген оқиғаға ұласты.

Алкогольдік ішімдік ішіп, таныс қыздармен әңгімелескеннен кейін есеп айырысу сәтінде қаражаттың барлық шығынды жабуға жеткіліксіз екені анықталған. Осы кезде қыздардың бірі көмектесуге ниет білдірген. Алайда оқиға күтпеген арнаға бұрылған.

Қыздар кетуге дайындалып жатқан сәтте 37 жастағы ер адам қолайлы мүмкіндікті пайдаланып, 35 жастағы қарағандылық әйелдің банк шотынан өзінің 40 жастағы танысының шотына 1 млн 900 мың теңге көлемінде қаражатты жасырын түрде аударып жіберген.

Кештің осылай аяқталғанын ешкім байқамайды деп ойлаған күдіктілер оқиға орнынан кеткен. Алайда келесі күні таңертең шот иесі банк шотынан ірі көлемдегі қаражаттың жоғалғанын байқап, Қарағанды қаласының Оңтүстік-шығыс полиция бөліміне жүгінген.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері күдіктілерді қысқа мерзімде анықтап, ұстады. Екі ер адам да өз кінәсін толық мойындаған. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағандыда ірі көлемдегі дәрі-дәрмектерді заңсыз тасымалдаған күдікті ұсталды
12:46, 14 қазан 2025
Қарағандыда ірі көлемдегі дәрі-дәрмектерді заңсыз тасымалдаған күдікті ұсталды
Щучинскідегі дәмханада орын алған жойқын жарылыс пен өрттің бейнежазбасы жария болды
09:04, 27 ақпан 2026
Щучинскідегі дәмханада орын алған жойқын жарылыс пен өрттің бейнежазбасы жария болды
Қарағандыда ірі есірткі зертханасы жойылды
09:38, 02 желтоқсан 2024
Қарағандыда ірі есірткі зертханасы жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: