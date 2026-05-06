Қарағандыда дәмханада болған ірі көлемдегі ақша ұрлығы әшкереленді
Оқиға келесі күні банк шотын тексеру кезінде анықталып, полиция қызметкерлері күдіктілерді қысқа мерзімде ұстады.
Қарағанды қаласындағы дәмханалардың бірінде болған кеш екі жергілікті тұрғын – 40 және 37 жастағы ер адамдар үшін күтпеген оқиғаға ұласты.
Алкогольдік ішімдік ішіп, таныс қыздармен әңгімелескеннен кейін есеп айырысу сәтінде қаражаттың барлық шығынды жабуға жеткіліксіз екені анықталған. Осы кезде қыздардың бірі көмектесуге ниет білдірген. Алайда оқиға күтпеген арнаға бұрылған.
Қыздар кетуге дайындалып жатқан сәтте 37 жастағы ер адам қолайлы мүмкіндікті пайдаланып, 35 жастағы қарағандылық әйелдің банк шотынан өзінің 40 жастағы танысының шотына 1 млн 900 мың теңге көлемінде қаражатты жасырын түрде аударып жіберген.
Кештің осылай аяқталғанын ешкім байқамайды деп ойлаған күдіктілер оқиға орнынан кеткен. Алайда келесі күні таңертең шот иесі банк шотынан ірі көлемдегі қаражаттың жоғалғанын байқап, Қарағанды қаласының Оңтүстік-шығыс полиция бөліміне жүгінген.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері күдіктілерді қысқа мерзімде анықтап, ұстады. Екі ер адам да өз кінәсін толық мойындаған. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.