#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
463.41
546.27
6.18
Оқиғалар

Алматы облысында шұнқырға құлап кеткен екі адам құтқарылды

Шұнқыр, құлау, ер адам, Алматы облысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 22:55 Сурет: ҚР ТЖМ
Алматы облысының 112 пультіне екі адамның шұңқырға құлауына байланысты көмек сұрап, хабарламалар келіп түскен. Алайда екі жағдай екі бөлек елдімекенде орын алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, бірінші оқиға Жамбыл ауданындағы Мыңбаев ауылында тіркелді, онда адам кәріз құдығын қазу кезінде шұңқырға құлап кеткен.

"Оқиға орнына келген құтқарушылар авариялық - құтқару жұмыстарын жедел жүргізіп, арқан мен зембілдің көмегімен зардап шегушіні шығарды", делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Екінші оқиға Қарасай ауданындағы Шамалған ауылында орын алды.

1988 жылы туған ер адам су айдайтын шұңқырға құлап, оның аяғы бетон бағанның астында қысылып қалған. Құтқарушы шұңқырға түсіп, зардап шегушіні босатып оны қауіпсіз жерге шығарды.

Қазір зардап шеккендер дәрігерлердің бақылауында, олардың өміріне ештеңе қауіп төндіріп тұрған жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақсуда жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде үйінді астында қалып кеткен ер адам құтқарылды
11:36, 11 қазан 2025
Ақсуда жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде үйінді астында қалып кеткен ер адам құтқарылды
Қарағандыда шұңқырға түсіп, балшыққа батқан құлын құтқарылды
12:07, 19 мамыр 2024
Қарағандыда шұңқырға түсіп, балшыққа батқан құлын құтқарылды
Оралда Шаған өзеніне секіріп кеткен бойжеткен құтқарылды
19:22, 25 қараша 2024
Оралда Шаған өзеніне секіріп кеткен бойжеткен құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
02:23, 07 мамыр 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
Определился второй финалист Кубка Гагарина
01:43, 07 мамыр 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
01:26, 07 мамыр 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
00:44, 07 мамыр 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: