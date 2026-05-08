#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Оқиғалар

Өскеменде адамдар тұрған аспалы көпір опырылып түсті

Өскеменде адамдар тұрған аспалы көпір опырылып түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 09:39 Сурет: Instagram/oskemen_akimdigi
Өскемен қаласындағы Самал саябағы аумағында орналасқан аспалы жаяу жүргіншілер көпірі опырылып түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 7 мамыр күні кешкі сағат 20:30 шамасында Карбышев көшесіндегі көпірде болған. Сол сәтте көпір үстінде сегіз адам, оның ішінде төрт кәмелетке толмаған жасөспірім болған.

Қала әкімдігінің мәліметінше, оқиға орнына жедел құтқару қызметтері мен жедел жәрдем бригадалары дереу жеткен. Зардап шеккендер дәрігерлердің тексеруінен өтті. Ауыр жарақат алғандар жоқ, тек дене сырылуы мен жеңіл жарақаттар тіркелген.

Алдын ала мәлімет бойынша, көпірдің құлауына балалардың конструкцияны қатты тербеткені себеп болған. Соның салдарынан көпір төсемі зақымданған.

Қазіргі уақытта көпір толықтай жабылып, аумақ қоршауға алынды.

Әкімдік өкілдерінің айтуынша, биыл "Самал" саябағын қайта жаңарту жоспарланған. Жоба аясында аспалы көпірдің құрылымы күшейтіліп, толық жөндеуден өтеді.

Жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін нысанға кіруге шектеу қойылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкенттегі шағынауданда көпір жартылай опырылып түсті
11:10, 09 маусым 2024
Шымкенттегі шағынауданда көпір жартылай опырылып түсті
Үндістанда салынып жатқан көпір екінші рет опырылып түсті
12:59, 05 маусым 2023
Үндістанда салынып жатқан көпір екінші рет опырылып түсті
Петропавлда көпқабатты үйдің шатыры опырылып түсті
17:20, 28 қаңтар 2024
Петропавлда көпқабатты үйдің шатыры опырылып түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
15:27, Бүгін
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
15:19, Бүгін
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
15:01, Бүгін
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
14:45, Бүгін
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: