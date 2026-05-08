Оқиғалар

Алматыда анасы Сайранда 15 жастағы қызын ер адам аңдығанын мәлімдеді

Озеро Сайран, Алматы, город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 12:25 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының тұрғыны 15 жастағы қызына бейтаныс ер адамның оғаш әрекет көрсеткенін айтып, полицияға жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйел өз шағымын Threads әлеуметтік желісінде жариялаған.

"Менің 15 жастағы қызымды өзімен бірге кетуге үгіттеген, есірткі ұсынған, комплимент айтқан. Ол одан қулықпен қашып құтылды, бірақ оның орнында кез келген басқа қыз болуы мүмкін еді", – деп жазды автор.

Автордың айтуынша, оқиға Алматыдағы Сайран көлінің жағалауында таңертең болған.

"Ол орындықта отырған, ал әлгі адам айналасында жүріп, кейін қасына отырған. Полицияға барудың мәні жоқ деп ойлаймын, қылмыс құрамы жоқ сияқты. Бірақ мүмкін біреу таныр немесе тиісті органдар назар аударар", – деп қосты анасы.

Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл факті бойынша ресми жауап берді.

Ведомство мәліметінше, Алмалы аудандық полиция басқармасы аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғаған.

"Ер адамның жеке басы анықталды. Оны ұстауға бағытталған шаралар жүргізілуде. Оның әрекеттеріне қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтық баға беріледі", – деді Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі.

Сонымен қатар полиция азаматтарды бейжай қалмауға шақырды:

"Құқыққа қайшы әрекеттер анықталған жағдайда 102 нөміріне дереу хабарласу қажет", – делінген хабарламада.

Айта кетейік, бұған дейін Алматыда бұрынғы әйелін аңдыған ер адам 100 сағат қоғамдық жұмысқа тартылғаны хабарланған болатын.

Айгерим Тарина
