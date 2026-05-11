ШҚО-да жұмысшы биіктен құлап, мерт болды
Шығыс Қазақстан облысындағы Артемьев шахтасында жазатайым оқиға орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Шығыстүстімет" ЖШС нысанында 2026 жылдың 9 мамырында қайғылы оқиға орын алды.
Yk.kz басылымының хабарлауынша, жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде шаң желдету қызметінің механигі шамамен 9 метр биіктіктен құлап, мерт болды.
"Жазатайым оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Тергеу шаралары жүргізілуде", делінген хабарламада.
KAZMinerals компаниясы қаза тапқан қызметкердің туыстары мен жақындарына көңіл айтып, марқұмның отбасына барлық қажетті көмек көрсетілетінін жеткізді.
