Маңғыстау облысында вандализм фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды
Маңғыстау облысында Ыбықты Сай шатқалындағы вандализм дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Бұған дейін әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері шатқал аумағындағы тас жыныстарына ер адамның өз аты-жөнін және автокөлігінің мемлекеттік тіркеу нөмірін жазып кеткенін анықтады.
Аталған құқық бұзушылықты жасаған 21 жастағы Маңғыстау облысының тұрғыны екендігін полиция қызметкерлері анықтады.
Вандализм фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сот үкімімен оған 25 тәулікке қамауға алу жазасы тағайындалды.
Қазіргі уақытта ол қамауға алынып, тергеу изоляторына орналастырылды. Полиция табиғи нысандарға, тарихи-мәдени мұра объектілеріне және ескерткіштерге жазу жазу немесе сурет салу әрекеттері жол берілмейтінін ескертеді.
Мұндай заңсыз әрекеттер әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
