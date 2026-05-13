#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Оқиғалар

Алматыда полицейлер 600-ден астам суық қару мен қауіпті заттарды тәркіледі

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 09:03 Фото: pexels
Алматы қаласы полиция департаменті жедел-профилактикалық іс-шаралар аясында тыйым салынған заттарды анықтау және заңсыз айналымнан алу жұмыстарын күшейтті.

Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде 681 дана пышақ, кастет, таяқша және қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіретін өзге де заттар тәркіленді.

Алматы қаласы ПД қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғаевбаевтың айтуынша, атқарылып жатқан шаралардың негізгі мақсаты – құқық бұзушылықтардың алдын алу және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

"Пышақ, кастет және өзге де тыйым салынған заттарды алып жүруге заңмен қатаң тыйым салынған. Бұл үшін жауапкершілік көзделген. Әсіресе кәмелетке толмағандарға ерекше назар аударылып отыр. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың қандай заттарды алып жүретінін бақылауды сұраймыз және оларды заңсыз әрекеттерге тартуға жол бермеңіздер", – деді ол.

Полицияда бұл бағыттағы жұмыстардың жалғасып жатқанын және тұрақты бақылауда екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі тарату арнасы тоқтатылды
11:07, Бүгін
Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі тарату арнасы тоқтатылды
Алматыда полицейлер синтетикалық есірткі тәркіледі
10:43, 22 желтоқсан 2025
Алматыда полицейлер синтетикалық есірткі тәркіледі
Түркістандық полицейлер дүкен сатушысынан тыйым салынған 90-нан астам вейп тәркіледі
13:27, 25 қыркүйек 2024
Түркістандық полицейлер дүкен сатушысынан тыйым салынған 90-нан астам вейп тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
14:55, Бүгін
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
14:23, Бүгін
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
14:21, Бүгін
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
14:03, Бүгін
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: