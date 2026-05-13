ІІМ Қызылордадағы колледж студентінің өліміне қатысты пікір білдірді
Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов 2026 жылғы 13 мамырда Мәжілісте Қызылордада колледж студентінің қаза табуына қатысты жағдайға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған дерек бойынша Қызылорда облысының полиция департаменті Қылмыстық кодекстің 99-бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған.
"Күдікті қамауға алынды, қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде", – деді Әділов.
Бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында 16 жастағы студенттің Қызылордадағы жатақханада өлі табылғаны туралы ақпарат тараған еді. Оқиға 8 мамырға қараған түні болған.
Марқұмның туыстарының айтуынша, жасөспірім жоғары курс студенттері тарапынан соққыға жығылып, соның салдарынан көз жұмған болуы мүмкін. Сондай-ақ әпкесінің сөзінше, баланың денесі дәліз бойымен қан ізін қалдыра сүйреліп, кейін бөлмеге жасырылған.
Отбасы тек төбелеске қатысқандарды ғана емес, студенттердің қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлерді де жауапқа тартуды талап етіп отыр.
