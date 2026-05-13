#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Оқиғалар

ІІМ Қызылордадағы колледж студентінің өліміне қатысты пікір білдірді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов 2026 жылғы 13 мамырда Мәжілісте Қызылордада колледж студентінің қаза табуына қатысты жағдайға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған дерек бойынша Қызылорда облысының полиция департаменті Қылмыстық кодекстің 99-бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған.

"Күдікті қамауға алынды, қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде", – деді Әділов.

Бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында 16 жастағы студенттің Қызылордадағы жатақханада өлі табылғаны туралы ақпарат тараған еді. Оқиға 8 мамырға қараған түні болған.

Марқұмның туыстарының айтуынша, жасөспірім жоғары курс студенттері тарапынан соққыға жығылып, соның салдарынан көз жұмған болуы мүмкін. Сондай-ақ әпкесінің сөзінше, баланың денесі дәліз бойымен қан ізін қалдыра сүйреліп, кейін бөлмеге жасырылған.

Отбасы тек төбелеске қатысқандарды ғана емес, студенттердің қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлерді де жауапқа тартуды талап етіп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырау облысындағы отбасының қазасы: ІІМ тергеу барысының мән-жайын ашты
18:13, 08 сәуір 2026
Атырау облысындағы отбасының қазасы: ІІМ тергеу барысының мән-жайын ашты
Сот әділ нүктесін қояды - ІІМ полиция қызметкерлеріне жасалған шабуылдар туралы пікір білдірді
21:07, 08 сәуір 2026
Сот әділ нүктесін қояды - ІІМ полиция қызметкерлеріне жасалған шабуылдар туралы пікір білдірді
Бейбіт кезеңдегі сарбаздар өлімі: ІІМ төтенше жағдайға жол бергендерді жазалауды талап етті
19:30, 26 қараша 2025
Бейбіт кезеңдегі сарбаздар өлімі: ІІМ төтенше жағдайға жол бергендерді жазалауды талап етті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
14:55, Бүгін
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
14:23, Бүгін
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
14:21, Бүгін
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
14:03, Бүгін
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: