#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Оқиғалар

Қарағанды облысында есірткі сайттарын жарнамалаған күдікті ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 15:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қарағанды облысының Балқаш қаласында полиция қызметкерлері тыйым салынған интернет-ресурстарды жарнамалаумен айналысқан ер адамның заңсыз әрекетінің жолын кесті.

Күдіктінің құқыққа қайшы әрекеттері бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 36 жастағы жергілікті тұрғын анықталып, ұсталды.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ер адам әлеуметтік желілердің бірі арқылы интернеттен "жұмыс" тауып, жоғары ақы төленетін жарнамамен айналысқан. Ол есірткі сайттарының мекенжайларын ғимарат қабырғаларына граффити түрінде жазып отырған.

Күдікті мұндай әрекеттерді көбіне кешкі уақытта немесе таңсәріде, адам аз жүретін мезгілде жасаған. Ұсталған сәтте ер адам есірткі сайттарының мекенжайлары көрсетілген бес бірдей граффити салып үлгерген.

Аталған жазбалар тыйым салынған интернет-ресурстарды ашық түрде насихаттаған. Қазіргі уақытта бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Полиция қызметкерлері күдікті жарнамалаған интернет-ресурстың нақты иелерін анықтау бағытында жедел жұмыстар жүргізуде. Тергеу барысында ұсталған азаматтың қолға түскен кезінде сайттың әлі де жұмыс істеп тұрғаны анықталған. Бұл жедел-іздестіру шараларының өзектілігін тағы бір мәрте көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында есірткі жасырған күдікті қылмыс үстінде ұсталды
12:43, 25 қаңтар 2026
Павлодар облысында есірткі жасырған күдікті қылмыс үстінде ұсталды
Шымкентте ер адамнан 3 млн теңгенің вейптері тәркіленді
16:04, 19 наурыз 2026
Шымкентте ер адамнан 3 млн теңгенің вейптері тәркіленді
ШҚО-да есірткі таратумен айналысқан екі күдікті ұсталды
11:22, 18 сәуір 2026
ШҚО-да есірткі таратумен айналысқан екі күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
18:22, Бүгін
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
18:02, Бүгін
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
17:51, Бүгін
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
17:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: