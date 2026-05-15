Оқиғалар

"Халық Кеңесі" мүшелеріне жалақы төлене ме

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 14:14 Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров Үкімет кулуарында "Халық Кеңесі" мүшелерінің жалақысы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депітаттың айтуынша, "Халық Кеңесі" ұлттық-мәдени орталықтар, қоғамдық бірлестіктер және өңір өкілдерінен тең негізде – әрқайсысынан 42 адамнан, жалпы 126 мүшеден құралады. Үміткерлерді халық ұсынады, ал түпкілікті тізімді Қазақстан президенті бекітеді.

Оның сөзінше, хатшылық мемлекеттік орган ретінде бюджеттен қаржыландырылады, алайда оның құрамы мен басшылығы шағын болады.

"Халық Кеңесінің мүшелері қоғамдық негізде жұмыс істейді, ешқандай жалақы қарастырылмаған", – деді Ерлан Саиров.

Айта кетейік, 2026 жылғы 15 мамырда Парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында "Қазақстан Халық Кеңесі туралы" Конституциялық заң жобасы мақұлданды.

