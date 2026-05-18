Қазақстандықтардың жалақысы 9 жылда қаншаға өсті
2026 жылғы 18 мамырда өткен үкімет сағатында Арман Қасенов соңғы 9 жылдағы қазақстандықтардың жалақы өсімі туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) өсуі ұзақ мерзімде міндетті түрде жалақының артуына әсер етеді.
"Мысалы, 2017 жылдан бері жалақының жиынтық өсімі 41%-ды құрады. Бұл көрсеткіш ЖІӨ өсімінен жоғары. Алдағы жылдары экономиканың өсім қарқынын 5–6% деңгейінде сақтап, 2029 жылға қарай ЖІӨ көлемін 450 млрд долларға жеткізу – негізгі мақсатымыз", – деді ол.
Сондай-ақ вице-министр экономикалық өсім қарқыны инвестиция көлеміне тікелей байланысты екенін атап өтті. Себебі инвестициялар жаңа өндірістік қуаттарды қалыптастырып, экономиканың кеңеюіне негіз болады.
