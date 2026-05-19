#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Оқиғалар

Футбол матчы кезінде ақтөбелік әйелдің бетіне доп тиіп, бас-ми жарақатын алды

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 12:02 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде өткен "Ақтөбе" мен "Алтай" футбол клубтарының матчы оқыс оқиғамен аяқталды. Ойын барысында трибунаға ұшып шыққан доп көрермендердің бірі - Ақтөбе қаласының тұрғыны Аянай Елтоқованың бетіне тиген, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Astana TV" мәліметінше, соққы салдарынан әйел есінен танып, ми шайқалу және бас-ми жарақатын алған. Қазір ол ем қабылдап жатыр.

Жарақат алған әйел оқиғаны былай сипаттады:

"Қан кетті, мен басымды төмен түсірдім, кейін не болғанын білмеймін. Өз-өзіме стадион жанындағы орындықта отырған кезде әрең келдім. Ауруханаға барған кезде көмек көрсетті. Дәрігерлер ауруханаға жатқызу қажет екенін айтты. Соңында диагноз ретінде жабық бас-ми жарақаты, жұмсақ тіндердің соғылуы және ауыр дәрежедегі ми шайқалу қойылды", – деді ол.

Оның айтуынша, қазір бас ауруы мен ұйқысыздық мазалайды. Әйел бұл жағдай стадиондағы қауіпсіздік шараларының жеткіліксіздігінен болған деп есептейді. Сондай-ақ ол футбол клубының оқиғаға реакциясына көңілі толмағанын айтқан.

Ал "Ақтөбе" футбол клубы бұл жағдайға байланысты ресми түрде кешірім сұрағанын және жәбірленушімен кездескенін хабарлады.

Клуб өкілінің айтуынша, олар әйелді және оның жұбайын кеңсеге шақырып, ресми түрде кешірім сұраған:

"Клуб тарихында мұндай жағдай алғаш рет болып отыр. Біз ресми түрде кешірім сұрадық, ертең кездесуге келістік. Сондай-ақ оған және жұбайына бір жылдық абонемент пен "Ақтөбе" клубының футболкаларын сыйға береміз. Әдетте қауіпсіздік торлары тек қақпа артында орнатылады, халықаралық стандарттар да солай", – деді клубтың медиаофицері Асет Жомарт.

Қазір зардап шеккен тарап клубтан моральдық және материалдық өтемақы талап ететінін мәлімдеді.

Бұған дейін қазақстандық боксшы Сербиядағы ірі турнирде жеңіске жетіп, топ жарғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
16:58, 06 қаңтар 2026
Астанада полиция футбол матчы кезінде бөлмеден ұрлық жасалған қылмысты ашты
Алжирдегі футбол чемпионатының матчы қайғылы аяқталды
15:03, 23 маусым 2025
Алжирдегі футбол чемпионатының матчы қайғылы аяқталды
Америкада үскірік аяз жүріп, көптен күткен футбол матчы кейінге қалдырылды
15:12, 18 ақпан 2025
Америкада үскірік аяз жүріп, көптен күткен футбол матчы кейінге қалдырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Усик
17:06, Бүгін
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Женская сборная Казахстана по волейболу
16:48, Бүгін
Появилось расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Стало известно дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
16:43, Бүгін
Стали известны дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
16:36, Бүгін
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: