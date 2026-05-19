Футбол матчы кезінде ақтөбелік әйелдің бетіне доп тиіп, бас-ми жарақатын алды
"Astana TV" мәліметінше, соққы салдарынан әйел есінен танып, ми шайқалу және бас-ми жарақатын алған. Қазір ол ем қабылдап жатыр.
Жарақат алған әйел оқиғаны былай сипаттады:
"Қан кетті, мен басымды төмен түсірдім, кейін не болғанын білмеймін. Өз-өзіме стадион жанындағы орындықта отырған кезде әрең келдім. Ауруханаға барған кезде көмек көрсетті. Дәрігерлер ауруханаға жатқызу қажет екенін айтты. Соңында диагноз ретінде жабық бас-ми жарақаты, жұмсақ тіндердің соғылуы және ауыр дәрежедегі ми шайқалу қойылды", – деді ол.
Оның айтуынша, қазір бас ауруы мен ұйқысыздық мазалайды. Әйел бұл жағдай стадиондағы қауіпсіздік шараларының жеткіліксіздігінен болған деп есептейді. Сондай-ақ ол футбол клубының оқиғаға реакциясына көңілі толмағанын айтқан.
Ал "Ақтөбе" футбол клубы бұл жағдайға байланысты ресми түрде кешірім сұрағанын және жәбірленушімен кездескенін хабарлады.
Клуб өкілінің айтуынша, олар әйелді және оның жұбайын кеңсеге шақырып, ресми түрде кешірім сұраған:
"Клуб тарихында мұндай жағдай алғаш рет болып отыр. Біз ресми түрде кешірім сұрадық, ертең кездесуге келістік. Сондай-ақ оған және жұбайына бір жылдық абонемент пен "Ақтөбе" клубының футболкаларын сыйға береміз. Әдетте қауіпсіздік торлары тек қақпа артында орнатылады, халықаралық стандарттар да солай", – деді клубтың медиаофицері Асет Жомарт.
Қазір зардап шеккен тарап клубтан моральдық және материалдық өтемақы талап ететінін мәлімдеді.
