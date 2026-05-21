ШҚО-да полицейлер зейнеткерді интернет-алаяқтардан құтқарып қалды
Өскемен қаласында 87 жастағы тұрғын телефон алаяқтарының құрбаны бола жаздады. Белгісіз адамдар өздерін құқық қорғау органдары мен банк қызметкерлері ретінде таныстырып, егде жастағы әйелді ақшасын "қауіпсіз шотқа" аударуға көндірмек болған.
Әңгіме барысында алаяқтар зейнеткерге психологиялық қысым көрсетіп, қорқыту тәсілдерін қолданған. Нәтижесінде тұрғын 1 млн 400 мың теңгесінен айырылып қалуы мүмкін еді.
Алайда Өскемен қалалық полиция басқармасының қызметкерлері дер кезінде әрекет етіп, алаяқтық әрекеттің алдын алды. Полицейлер оқиға орнына жедел жетіп, зейнеткерді сабырға шақырған. Сонымен қатар олар алаяқтармен телефон арқылы сөйлесуді жалғастырып, қылмыстық жоспардың жүзеге асуына жол бермеді.
Тәртіп сақшылары құқық қорғау органдарының, банк немесе мемлекеттік мекеме қызметкерлері ешқашан телефон арқылы ақша аударуды талап етпейтінін ескертеді. Сондай-ақ олар азаматтардан жеке деректерді, SMS-кодтарды және банк картасының мәліметтерін сұрамайды.
Полиция қызметкерлері күмәнді қоңыраулар түскен жағдайда әңгімені бірден тоқтатып, дереу полицияға хабарласуға шақырады. Бұл оқиға азаматтардың қырағылығы мен полицейлердің жедел әрекетінің маңызын тағы бір мәрте көрсетті.