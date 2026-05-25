#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Оқиғалар

Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапармен қашан келетіндігі белгілі болды

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 11:17 Фото: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 25 мамырда Ақорданың баспасөз қызметі Ресей президенті Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары жайлы толығырақ мәлімет ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың Telegram-арнасындағы мәліметке сүйенсек:

"27-29 мамыр күндері Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин мемлекеттік сапармен келеді Мемлекеттер басшылары келіссөздер барысында Қазақстан мен Ресей арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестіктің және одақтастық қатынастардың қазіргі жай-күйін, сондай-ақ оны нығайту перспективасын талқылайды".

Сондай-ақ, атап өтілгендей:

  • 28 мамырда президенттердің қатысуымен - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтеді.
  • 29 мамырда Жоғары Еуразиялық кеңестің отырысы ұйымдастырылады.

Еске салсақ, 2026 жылғы 8-9 мамырда Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге жұмыс сапарымен барған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК
14:27, Бүгін
Ұлттық банк үш жаңа коллекциялық монетаның жарыққа шығатынын мәлімдеді
Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин
11:10, 29 қыркүйек 2025
Кремльде Владимир Путиннің ауқымды баяндамасы болатыны жарияланды
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
17:31, 13 мамыр 2026
Ердоған Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
15:17, Бүгін
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
Соса может вернуться в насале июня
15:16, Бүгін
Инсайдер пишет о возвращении в строй после травмы легионера "Актобе" Даниэля Сосы
Айбота Ертайкызы
14:57, Бүгін
Айбота Ертайкызы стала серебряным призёром ЧА: "золото" и "бронза" у Узбекистана
&quot;Актобе&quot; попрощался с бразильцем
14:45, Бүгін
"Актобе" расторг контракт с бразильцем Гауденсио, который не провёл за клуб ни одного матча
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: