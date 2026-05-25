#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
472.48
550.06
6.59
Оқиғалар

Бұралқы алабай 45 қойды қырып кеткен: шаруа келтірілген зиянды екі жыл өткеннен кейін кімдерден өндіріп алды

Бұралқы алабай 45 қойды қырып кеткен: шаруа келтірілген зиянды екі жыл өткеннен кейін кімдерден өндіріп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 16:26 Сурет: pexels
Жамбыл облысында қабаған ит малға шабуылдады. Төрт түлік иесі келтірілген шығынды жергілікті биліктен екі жыл өткеннен кейін өндіре алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірдің ауданаралық экономикалық сотының мәліметіне сүйенсек, 2024 жылдың қараша айында түнгі уақытта талап қоюшының шаруа қожалығының аумағына "алабай" тұқымының қараусыз қалған иті кіріп, қораға түсіп, қойларға шабуыл жасаған. Нәтижесінде 45 бас мал қырылған.

"Талап қоюшы Қордай ауданының әкімі аппараты мен ветеринарлық бөлімінен материалдық залалды өндіріп алуды сұрады. Жауапкерлер талап қоюшы тарапынан қауіпсіздіктің тиісінше қамтамасыз етілмегендігін көрсетіп, талаптармен келіспеді. Жануардың иесі анықталмады, бұл оның қараусыз және егесіз жануар екенін көрсетеді. Сотта қаңғыбас жануарларды аулау және олардың санын реттеу функциялары ветеринарлық қызметке жүктелгені анықталды. Алайда азаматтардың мүлкіне зиян келтірмеу бойынша қажетті шаралар қабылданған жоқ",- делінген ақпаратта.

Жауапкердің мал иесі тарапынан қауіпсіздікті тиісінше қамтамасыз етпеу туралы дәлелдерін сот дәрменсіз деп таныды, өйткені жануарларды ұстау тиісті жағдайларда жүзеге асырылды және бұл дәлелдермен расталды.

Залалдың мөлшерін айқындау кезінде сот ресми деректерге сүйенді, оларға сәйкес, оқиға кезінде бір қойдың орташа құны 57 мың теңгеден асты. Залалдың жалпы сомасы 2,5 млн теңгеден астам болғаны айқындалды.

Сот шешімімен талап қою ішінара қанағаттандырылды: Ветеринарлық бөлімінен көрсетілген сома мен сот шығындары өндірілді. Ауылдық округ әкімі аппаратына қойылған талаптарды қанағаттандырудан бас тартылды.

Шешім заңды күшіне енді.

Бұған дейін Атырау облысында жылқы жолға жүгіріп шығып, жол апатын тудырғанын жазғанбыз. Өкінішке орай, оқиғада жүргізуші көз жұмды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Батуттағы гимнастикадан Азия чемпионаты: Қазақстан екі жүлде жеңіп алды
18:14, Бүгін
Батуттағы гимнастикадан Азия чемпионаты: Қазақстан екі жүлде жеңіп алды
БАӘ, әл-Айн, биологиядан халықаралық олимпиада, Қазақстан оқушылары
12:51, 11 шілде 2023
Қазақстандық оқушылар биология пәнінен өткен халықаралық олимпиадада екі күміс және екі қола медаль жеңіп алды
Жамбыл облысында 2026 жылы екі жаңа су қоймасының құрылысы басталмақ, деп хабарлайды Zakon.kz.
10:48, 04 қараша 2025
Жамбыл облысында екі жаңа су қоймасы салынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
19:44, Бүгін
"Многое зависит от терпения": Рыбакина - об особенностях матчей на грунте
Шугыла Омирбек
19:42, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: золотая медаль Шугылы Омирбек сохранила Казахстану место в ТОП-3
Фото: WTA
19:08, Бүгін
Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге "Ролан Гаррос" - 2026
Тыныс Дубек
18:46, Бүгін
Казахстан опять проиграл Индии в финале чемпионата Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: