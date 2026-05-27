#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
477.48
555.83
6.65
Оқиғалар

Ақтөбеде футбол төңірегінен шыққан шу жаңа сипатқа ие болды

Доп, футбол, Ақтөбе, жанкүйер, жейде, Нани, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.05.2026 11:53 Сурет: freepik
Ақтөбеде стадионда басына доп тиіп, ауруханадан бір-ақ шыққан жанкүйер клубтың өзіне берген сыйлықтарын сатылымға қойған. Бұл жайт желіде қызу пікірталас тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқыс оқиғаның өзі мамыр айының ортасында "Ақтөбе" – "Алтай" клубтарының кездесуі кезінде болған. Сол кезде матчты тамашалап отырған көпбалалы ана Аянай Елтокованың бетіне зымыраған доп тиген. Әйел ауруханаға жатқызылып, оған бастың жабық жарақаты диагнозы қойылған. Ақтөбе клубы да, стадион басшылығы да ауруханада жатқан жанкүйердің жағдайына қызығушылық танытпаған. Бұл жайтты көп алдына жайып салған ақтөбелік әбден ашуға мінген. Кейінірек тараптардың өзара татуласқаны белгілі болды. Аянай мен оның жұбайы үшін клубтың жұлдызды футболшысы Луиш Нанимен жеке кездесу ұйымдастырылыпты. Сыйлық ретінде әйелге португалдықтың қолтаңбасы бар жейде мен екі маусымдағы матчтардың билеттері табысталған. Бірақ бұл фирмалық жейде жарнама сайтынан бір-ақ шыққан. Жейденің 400 мың теңгеге саудалануы көптеген адамның ашуын туғызған, деп жазады КТК телеарнасы.

"Ақтөбе" клубы бұл жайтқа байланысты ешқандай түсініктеме бермеді, дегенді сатылымға шыққан жейдені Нанидің кимегенін нақтылаған. Ал Аянай Елтокова бұл жайтты былайша түсіндірді:

"Шын мәнінде, мен бұл тақырыпты әлдеқашан жауып қойғанмын әрі оған қайта оралу ойымда да болмаған. Бірақ мәселе қайтадан көтеріліп жатқанынан кейін, бұл ретте мен бір нәрсені ғана айта аламын: келіссөздер барысында клуб маған келтірілген залалды ақшалай өтей алмайтындарын түсіндіріп, сондықтан оның басқа жолын ұсынды, яғни өздері сыйлаған жейде мен билеттерді сатуды. Бұл - клубтың өзі ұсынған шешім".
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртас, қалыңдық, бейтаныс қыз, әлеуметтік желі
09:30, 07 қыркүйек 2025
Қайрат Нұртастың қалыңдық көйлегіндегі бейтаныс қызбен түскен суреті: Айдарбекова үн қатты
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол
12:02, 19 мамыр 2026
Футбол матчы кезінде ақтөбелік әйелдің бетіне доп тиіп, бас-ми жарақатын алды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
21:56, 10 сәуір 2026
Жетісу облысында ер адам көршісін күрекпен аяусыз ұрған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Реконструкция стадиона в Атырау
11:55, Бүгін
Стоимость реконструкции стадиона "Мунайшы" в Атырау составила 11 миллиардов тенге
Илия Топури
11:37, Бүгін
Илия Топурия включил Александра Усика в список любимых боксёров
Покатилов подписал контракт с &quot;Сабахом&quot;
11:14, Бүгін
Официально: казахстанский голкипер Стас Покатилов продлил контракт с "Сабахом"
Сборная РК среди слепых победила в США
10:58, Бүгін
Сборная Казахстана по футболу для слепых одержала историческую победу в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: