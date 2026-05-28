Тоқаев пен Путин Астанада емен көшетін екті
Президенттер Қазақстан мен Ресейдің мәңгі достығы аллеясында емен көшетін екті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 28 мамырда хабарлады.
"Емен ағашы екі мемлекет арасындағы өзара құрмет, берік достық және сан қырлы ынтымақтастық символы ретінде отырғызылды", – делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Президенті Владимир Путин онлайн-форматта "Қазақстан – Сириус" халықаралық білім беру инфрақұрылымының капсуласын салу рәсіміне қатысқанын жазған едік.
