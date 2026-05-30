Көкшетауда пәтер ішінде жалғыз қалып кеткен бала құтқарылды
2026 жылы 30 мамырда таңертең 112 қызметіне Көкшетау қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде 2019 жылы туған бала пәтер есігін абайсызда іштен жауып алып, қамалып қалғаны туралы хабарлама түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына жедел-құтқару жасағының қызметкерлері шұғыл жетті.
"Альпинистік құрал-жабдықтардың көмегімен құтқарушылар пәтерге кіріп, есікті ішінен ашты. Бүлдіршін ата-анасына аман-есен тапсырылды. Оған медициналық көмек қажет болмады", делінген хабарламада.
ТЖМ ересектерді балаларды қараусыз қалдырмауға және олардың қауіпсіздігін алдын ала қамтамасыз етуге шақырады.
Бұған дейін Петропавлда қыз баланың аяғы жылу батареясының қуысына қысылып қалып, төтеншеліктердің көмегі керек болғанын жазғанбыз.
