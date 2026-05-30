Павлодарлықтар таңертең қосалқы электр станциясындағы апат салдарынан сусыз қалды
Сурет: pixabay
Павлодар қаласының тұрғындары 30 мамырда таңертең электр желілеріндегі апатқа байланысты сусыз қалды. Су қысымы қатты төмендеп кеткені де нақтыланады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Павлодар-Водоканал" ЖШС хабарлауынша, 30 мамырда сағат 05:54-те "Атамекен" қосалқы станциясындағы жоғары вольтты өндірістік электр желісіндегі апатқа байланысты оңтүстік су тарту станциясындағы 110 кВ-тық №145 желісіндегі кернеу күрт төмендеген.
"Электр желілеріндегі апат салдарынан шаруашылық-ауыз су жүйесінің барлық сорғыларында су тоқтап қалды. Соның салдарынан қала бойынша су қысымы айтарлықтай төмендеді", делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта сорғылар қайта іске қосылды. Су қысымын толық қалпына келтіру үшін 2–3 сағат уақыт қажет екені айтылады.
"Павлодар-Водоканал" ЖШС уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript