#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

"Тірідей көмген": Алматы облысында ер адам әріптестерінің қолынан қаза тапты

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 11:27 Фото: pexels
Алматы облысындағы ыстық су көздері орналасқан демалыс орындарының бірінде 29 жастағы жігітті аса қатыгедікпен өлтіріп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде марқұмның туыстары оның әріптестері тарапынан таспен ұрып-соғылып, кейін тірідей көмілген болуы мүмкін екенін жазған. Жігіттің денесі бірнеше күнге созылған іздестіру жұмыстарынан кейін табылған.

Облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, адам өлтіруге қатысы бар күдіктілер жедел түрде ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

"27 мамыр күні Ұйғыр аудандық полиция бөліміне әйел адам 29 жастағы ұлының жоғалғаны туралы арызбен жүгінді. Оның айтуынша, ұлы жұмыс орнына кетіп, содан бері байланысқа шықпаған. Осыдан кейін бірден іздестіру және жедел-тергеу шаралары басталды. Нәтижесінде жоғалған азаматтың денесі жұмыс орнына жақын орналасқан демалыс аймағының маңынан табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, ішімдік ішкеннен кейін марқұм мен оның әріптестері арасында жанжал туындап, соның салдарынан оған дене жарақаттары салынған. Аталған факті бойынша адам өлтіру және қылмысты жасыру баптарымен қылмыстық істер қозғалды", – деп хабарлады полиция.

Қазіргі уақытта екі күдікті қамауға алынды.

"Тергеу аясында оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті процессуалдық әрекеттер жүргізіліп жатыр. Оқиға кезінде сол жерде болған үшінші ер адамға қатысты процессуалдық шешім тергеу нәтижесіне қарай қабылданады", – деп толықтырды ведомство.

Бұған дейін еліміз бойынша іздеуде жүрген көлік Алматыдан табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Өрт, Қостанай облысы, колледж, ер адам, қаза тапты
20:48, 23 ақпан 2026
Қостанай облысында колледжде өрт болып, ер адам қаза тапты
Өрт, Алматы облысы, тұрғын үй
12:36, 01 қыркүйек 2024
Алматы облысында өрт кезінде зардап шеккен ер адам көз жұмды
Ыстықкөлде қазақстандық қаза тапты
16:31, 18 шілде 2024
Ыстықкөлде қазақстандық азамат қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ильфат Абдуллин
12:27, Бүгін
Триумфатор международного турнира из Казахстана Абдуллин рассказал о новых вызовах
Михаил Шайдоров
12:01, Бүгін
"Контракт с Шайдоровым подписан": официальное заявление Министерства туризма и спорта РК
Хоккеистка рассказала о задержках зарплаты
11:49, Бүгін
Хоккеистка Алдабергенова сообщила о проблемах после заявления Шайдорова о задержках зарплаты
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
11:43, Бүгін
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: