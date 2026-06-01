"Тірідей көмген": Алматы облысында ер адам әріптестерінің қолынан қаза тапты
Алматы облысындағы ыстық су көздері орналасқан демалыс орындарының бірінде 29 жастағы жігітті аса қатыгедікпен өлтіріп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілерде марқұмның туыстары оның әріптестері тарапынан таспен ұрып-соғылып, кейін тірідей көмілген болуы мүмкін екенін жазған. Жігіттің денесі бірнеше күнге созылған іздестіру жұмыстарынан кейін табылған.
Облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, адам өлтіруге қатысы бар күдіктілер жедел түрде ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
"27 мамыр күні Ұйғыр аудандық полиция бөліміне әйел адам 29 жастағы ұлының жоғалғаны туралы арызбен жүгінді. Оның айтуынша, ұлы жұмыс орнына кетіп, содан бері байланысқа шықпаған. Осыдан кейін бірден іздестіру және жедел-тергеу шаралары басталды. Нәтижесінде жоғалған азаматтың денесі жұмыс орнына жақын орналасқан демалыс аймағының маңынан табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, ішімдік ішкеннен кейін марқұм мен оның әріптестері арасында жанжал туындап, соның салдарынан оған дене жарақаттары салынған. Аталған факті бойынша адам өлтіру және қылмысты жасыру баптарымен қылмыстық істер қозғалды", – деп хабарлады полиция.
Қазіргі уақытта екі күдікті қамауға алынды.
"Тергеу аясында оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті процессуалдық әрекеттер жүргізіліп жатыр. Оқиға кезінде сол жерде болған үшінші ер адамға қатысты процессуалдық шешім тергеу нәтижесіне қарай қабылданады", – деп толықтырды ведомство.
