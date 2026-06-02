Семейде қойма өртеніп, қаланы қара түтін басты
2026 жылы 2 маусымда Семей қаласындағы Кошевой көшесінде бір реттік пайдаланылатын тауарлардың көтерме саудасымен айналысатын ЖШС аумағында орналасқан қоймадан өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт сөндірушілер оқиға орнына келгенде жалын өршіп кеткен.
"Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылып, үздіксіз су беру ұйымдастырылып, бірнеше өрт оқпаны енгізілді. Өртті сөндіру жұмыстары қою түтінмен, жоғары температура және өрт жүктемесінің ауырлығымен күрделене түсті. Сонымен қатар, қағаз өнімдері мен шаруашылық тауарларының көп мөлшерде болуы жалынның үлкен аумаққа тез таралуына себеп болды", делінген хабарламада.
Зардап шеккендер жоқ.
Бұған дейін Астанада көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінен өрт шыққаны хабарланған.
