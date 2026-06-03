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Оқиғалар

Ержан Жиенбаев президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды

Ержан Жиенбаев ҚР Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 11:32 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 3 маусымда Ержан Жиенбаев жаңа қызметке келді. Ол ҚР Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сәйкес құжатты Ақорданың баспасөз қызметі таратты.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ержан Нұрланұлы Жиенбаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды".

Ержан Жиенбаев 1981 жылы Алматы қаласында дүниеге келген.

2002 жылы заң мамандығы бойынша "Тұран" Университетін, 2018 жылы РХШжМҚА-ның "Executive MBA" бағдарламасы бойынша оқу бітірген.

2002–2005 жылдары ҚР Қаржы министрлігінің жүйесінде еңбек атқарған.

2005-2012 жылдары ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің құрылымында жұмыс істеді. ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің Заң бөлімінің аға сарапшысы, бас сарапшысы, бас кеңесшісі, сектор меңгерушісі, бөлім меңгерушінің орынбасары қызметтерін атқарған.

2012–2013 жылдары – ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің Заңнама, қорғаныс және құқықтық тәртіп бөлімі меңгерушісінің орынбасары.

2013 жылдан 2019 жылғы шілдеге дейін ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің Заң бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарған.

2019 жылғы шілде – қазан аралығында ҚР Премьер-Министрінің Кеңсесі басшысының орынбасары қызметін атқарған.

2019 жылғы қазаннан 2023 жылғы қыркүйекке дейін ҚР Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып жұмыс істеді.

2023 жылғы 1 қыркүйекте Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі болып тағайындалды.

"Құрмет" (2016), "Парасат" (2021) ордендерімен, ҚР Президентінің Алғысымен (2020), ҚР Президентінің Құрмет грамотасымен марапатталған (2021), 7 мерейтойлық медальі бар.

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