#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Ерлан Қарин Президент Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды

Ерлан Тынымбайұлы Қарин 1976 жылғы 26 мамырда Түркістан облысы Сайрам ауданының Ақсу ауылында дүниеге келген. 1996 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе университетін «Тарих және география» мамандығы бойынша тәмамдап, тарих және география пәндерінің мұғалімі біліктілігін алды. 1999 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің аспирантурасын бітірді. Саяси ғылымдар кандидаты. Еңбек жолын 1996 жылы Ақтөбе қаласындағы №33 орта мектепте тарих және география пәндерінің мұғалімі болып бастады. 1998 жылғы наурыздан бастап Қазақстанды дамыту институтының Саяси зерттеулер орталығында қызмет атқарды, кейін Ресей және Қытай институты директорының орынбасары болды. 2000 жылғы шілдеден Орталық Азия саяси зерттеулер агенттігінің директоры қызметін атқарды. 2002 жылдан Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің штаттан тыс кеңесшісі болды. 2003 жылдан «Асар» республикалық партиясы төрағасының бірінші орынбасары әрі Халықаралық заманауи саясат институтының бас директоры қызметтерін атқарды. 2004 жылғы маусымнан Терроризмге қарсы бағдарламалар орталығына жетекшілік етті. 2006 жылғы мамырдан Маңғыстау облысы әкімінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі болды. 2008 жылғы ақпаннан Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды. 2008 жылғы қарашадан «Нұр Отан» партиясының (қазіргі Amanat) стратегиялық даму жөніндегі хатшысы болды. 2013 жылғы желтоқсаннан АҚШ-тың Вашингтон қаласындағы Америка университетінде шақырылған профессор ретінде дәріс оқыды. 2014 жылғы қазаннан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры болды. 2017 жылғы ақпаннан «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарды. 2019 жылғы сәуір мен 2020 жылғы шілде аралығында Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі болды. 2020 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі болып тағайындалды. 2022 жылғы 5 қаңтарда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды. 2022 жылғы 14 маусымда Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі болып тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 15:02 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары тағайындалды. Бұл қызметке Ерлан Қарин келді.

2026 жылдың 30 маусымында Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, тиісті Жарлыққа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

Ерлан Тынымбайұлы Қарин Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалсын, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылсын, – деп жазылған ресми құжатта.

Тиісті өкімге Президент қол қойды.

Ерлан Тынымбайұлы Қарин 1976 жылғы 26 мамырда Түркістан облысы Сайрам ауданының Ақсу ауылында дүниеге келген.

1996 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе университетін "Тарих және география" мамандығы бойынша тәмамдап, тарих және география пәндерінің мұғалімі біліктілігін алды. 1999 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің аспирантурасын бітірді. Саяси ғылымдар кандидаты.

Еңбек жолын 1996 жылы Ақтөбе қаласындағы №33 орта мектепте тарих және география пәндерінің мұғалімі болып бастады.

1998 жылғы наурыздан бастап Қазақстанды дамыту институтының Саяси зерттеулер орталығында қызмет атқарды, кейін Ресей және Қытай институты директорының орынбасары болды.

2000 жылғы шілдеден Орталық Азия саяси зерттеулер агенттігінің директоры қызметін атқарды.

2002 жылдан Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің штаттан тыс кеңесшісі болды.

2003 жылдан "Асар" республикалық партиясы төрағасының бірінші орынбасары әрі Халықаралық заманауи саясат институтының бас директоры қызметтерін атқарды.

2004 жылғы маусымнан Терроризмге қарсы бағдарламалар орталығына жетекшілік етті.

2006 жылғы мамырдан Маңғыстау облысы әкімінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі болды.

2008 жылғы ақпаннан Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды.

2008 жылғы қарашадан "Нұр Отан" партиясының (қазіргі Amanat) стратегиялық даму жөніндегі хатшысы болды.

2013 жылғы желтоқсаннан АҚШ-тың Вашингтон қаласындағы Америка университетінде шақырылған профессор ретінде дәріс оқыды.

2014 жылғы қазаннан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры болды.

2017 жылғы ақпаннан "Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарды.

2019 жылғы сәуір мен 2020 жылғы шілде аралығында Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі болды.

2020 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі болып тағайындалды.

2022 жылғы 5 қаңтарда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды.

2022 жылғы 14 маусымда Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі болып тағайындалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ержан Жиенбаев ҚР Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды
11:32, 03 маусым 2026
Ержан Жиенбаев президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды
Мемлекет басшысының өкімімен Жанат Қалдыбекұлы Элиманов Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.
11:58, 13 ақпан 2024
Жанат Элиманов ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды
Әсел Жанасова президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды
15:38, 10 желтоқсан 2025
Әсел Жанасова Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
19:16, Бүгін
Жибек Куламбаева без проблем вышла в четвертьфинал парного турнира в Нидерландах
Фото: Gov.kz
18:57, Бүгін
Ербол Мырзабосынов встретился с одним из ведущих мировых экспертов по ИИ Ли Кай-Фу
Фото: официальный сайт ФИФА
18:33, Бүгін
Президент Узбекистана Мирзиёев призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026
Фото: WTA
18:06, Бүгін
Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на "Уимблдоне-2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: