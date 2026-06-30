Ерлан Қарин Президент Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды
2026 жылдың 30 маусымында Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, тиісті Жарлыққа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
Ерлан Тынымбайұлы Қарин Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалсын, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылсын, – деп жазылған ресми құжатта.
Тиісті өкімге Президент қол қойды.
Ерлан Тынымбайұлы Қарин 1976 жылғы 26 мамырда Түркістан облысы Сайрам ауданының Ақсу ауылында дүниеге келген.
1996 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе университетін "Тарих және география" мамандығы бойынша тәмамдап, тарих және география пәндерінің мұғалімі біліктілігін алды. 1999 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің аспирантурасын бітірді. Саяси ғылымдар кандидаты.
Еңбек жолын 1996 жылы Ақтөбе қаласындағы №33 орта мектепте тарих және география пәндерінің мұғалімі болып бастады.
1998 жылғы наурыздан бастап Қазақстанды дамыту институтының Саяси зерттеулер орталығында қызмет атқарды, кейін Ресей және Қытай институты директорының орынбасары болды.
2000 жылғы шілдеден Орталық Азия саяси зерттеулер агенттігінің директоры қызметін атқарды.
2002 жылдан Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің штаттан тыс кеңесшісі болды.
2003 жылдан "Асар" республикалық партиясы төрағасының бірінші орынбасары әрі Халықаралық заманауи саясат институтының бас директоры қызметтерін атқарды.
2004 жылғы маусымнан Терроризмге қарсы бағдарламалар орталығына жетекшілік етті.
2006 жылғы мамырдан Маңғыстау облысы әкімінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі болды.
2008 жылғы ақпаннан Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды.
2008 жылғы қарашадан "Нұр Отан" партиясының (қазіргі Amanat) стратегиялық даму жөніндегі хатшысы болды.
2013 жылғы желтоқсаннан АҚШ-тың Вашингтон қаласындағы Америка университетінде шақырылған профессор ретінде дәріс оқыды.
2014 жылғы қазаннан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры болды.
2017 жылғы ақпаннан "Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарды.
2019 жылғы сәуір мен 2020 жылғы шілде аралығында Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі болды.
2020 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі болып тағайындалды.
2022 жылғы 5 қаңтарда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды.
2022 жылғы 14 маусымда Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі болып тағайындалды.